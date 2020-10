Terme Sud (Ouakam) : Youssoupha Niang démonte les mensonges à haute altitude de Guy Marius Sagna…

L’activiste Guy Marius Sagna vient de s’illustrer de si triste manière. Évoquant l’affaire Terme Sud de Ouakam, l’homme qui a une ignorance crasse sur ce dossier, a menti platement. Devant les caméras des télévisions venues couvrir la marche autorisée de la plateforme » Doyna », le chef de file du mouvement FRAPP/ France Dégage a laissé éjaculé ses contre- vérités en révélant que l’Etat du Sénégal veut occuper les bidonvilles et qu’il considère le quartier Terme Sud de Ouakam comme telle. En quête désespérément de buzz, Guy Marius va dit à l’assistance que le Gouvernement de la République du Sénégal a, sur ces entrefaites, délogé ces familles d’anciens militaires pour reconstruire dans le site 3.200 appartements à commercialiser.

Il a ensuite, souligné que depuis le déclenchement de cette affaire, le Ministre en charge de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique n’a préféré piper mot. « Guy Marius Sagna doit savoir raison garder. Pour parler d’une question aussi sérieuse que celle relative au déguerpissement des anciens pensionnaires du Terme Sud, il doit aller recueillir la bonne information. Tout ce qu’il vient de faire croire aux populations est à ranger sur le registre de simples vociférations haineuses , de mensonges controuvés. Ce n’est pas comme ça qu’on veut servir un peuple. Ce gosse-là est en service commandé pour brûler ce que nous avons de plus cher : le Sénégal. Qu’il sache que son discours martial ne peut prospérer. Rien ne sera donc de trop pour nous opposer à son entreprise de déstabilisation du pays », a réagi Youssoupha Niang.

Le responsable politique de l’Alliance Pour la République ( APR) dans la Commune de Patte d’Oie ( Dakar), de faire comprendre : « Le Ministre Abdou Karim Fofana connaît bien son rôle et il entend le jouer pleinement sur ce dossier. Ce n’est pas un jean- foutre à l’image de cGuy Marius Sagna qui va lui dicter ce qu’il doit faire ou non. Le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall a pris à bras le corps ce problème et a donné des instructions fermes pour aider ces familles déflatées. Il a , sur ce, dégagé une enveloppe de plus de 800 Millions de nos FCFA pour les soutenir », s’est expliqué M.Niang.