Journée Internationale de la fille : Voici le message du Ministre Ndeye Saly Dieng Diop

Sous le thème : « Ma voix, l’égalité pour notre avenir », l’édition 2020 se veut une interpellation pour tous sur la nécessité de donner plus de place à la fille, notamment en terme de protection en améliorant son statut juridique, de prévention en créant des environnements sûrs pour son épanouissement et aussi en terme de participation dans les secteurs de la vie publique et privée.

Notre pays, sous le leadership de Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République place la fille au cœur de son développement à travers le capital humain, protection sociale et développement durable, un des axes stratégiques du Plan Sénégal Emergent.

La journée consacrée par la communauté internationale me donne, encore une fois, l’opportunité de lancer un message d’encouragement et de persévérance à l’endroit des filles du Sénégal.

Elles ont besoin de plus de protection contre toutes les formes de violences et de discriminations afin qu’elles puissent participer pleinement au développement socio-économique de notre pays.

Soyez rassurées, mes chères filles, de la disponibilité et de l’engagement des pouvoirs publics à ne ménager aucun effort pour vous garantir un avenir plus juste et plus équitable.