Journée Mondiale de l’eau : L’ONG Foundation 221 étanche la soif des populations

Conformément aux objectifs du millénaire pour le développement, et à la vision éclairée de Moussa Niang son Président Fondateur, l’ONG Foundation 221 ne cesse de répondre favorablement et à grande échelle à ce problème en s’engageant dans un programme ambitieux de mise en place d’infrastructures d’eau potable telles les puits modernes permettant d’assurer de manière équitable et pérenne un accès de plus en plus aisé à une eau de bonne qualité, et en abondance partout au Sénégal. A ce jour (21 Mars 2021), selon Abdou Lahat Ka, responsable du volet adduction d’eau, trente-deux puits sont livrés par la Foundation 221 dans différentes localités urbaines et rurales des régions de Diourbel, Dakar et Fatick. (D’autres puits et dans d’autres régions sont dans le programme de 2021).

Les bénéficiaires directs de ces puits modernes électrifiés ou avec pompe manuelle sont des milliers de personnes composées d’élèves de l’élémentaire au secondaire, mais aussi des familles entières vivant dans des quartiers qui jadis, avez du mal à se procurer du liquide précieux.

Dans les écoles, les puits ont permis l’amélioration considérable des conditions de travail des élèves et enseignants, ce qui a un impact très positif sur les résultats. Ils n’ont plus à perdre du temps pendant les récréations pour acheter une eau parfois salée et de qualité douteuse surtout à Mbacké. Le cadre de vie des écoles s’est aussi largement amélioré avec des espaces verts obtenus grâce à la disponibilité de l’eau. Le Lycée de Mbacké en est une parfaite illustration. A l’école Franco-Arabe de Ndiayenne, les élèves s’adonnent au maraîchage et développent des compétences techniques et managériales tout en générant des ressources financières utilisées comme intrants pour la qualité des enseignements-apprentissages.

Dans les quartiers et surtout des zones déshéritées, les femmes qui sont les premières bénéficiaires gèrent mieux temps social et professionnel car libérées de ce fardeau consistant à marcher des distances pour se procurer de l’eau. Cela leur permet de pratiquer des activités génératrices de revenus au grand bien de leur famille. Des marchés et lieux de cultes environnant bénéficient aussi des puits offerts par la Fondation 221, ce qui est le cas à Guédé Bousso avec la rénovation et la modernisation du puits foré par Serigne Mbacké Bousso du temps du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba.

La journée mondiale de l’eau, célébrée le 22 Mars, est donc une occasion de célébrer tous les volontaires de la Foundation 221, au premier chef le Président Fondateur Moussa Niang pour son leadership et ses actions constantes pour les bonnes causes. Aussi faut-il magnifier le travail remarquable abattu par l’infatigable Abdou Lahat Ka, responsable du volet adduction d’eau.