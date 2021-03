Journée Mondiale de la Schizophrénie : le Sénégal parmi les derniers en Afrique.

Ce samedi 13 mars 2021 marque la célébration de la Journée Mondiale de la Schizophrénie. Au Sénégal, la prise en charge de cette pathologie, demeure et reste une équation à mille inconnues. D’ailleurs, en Afrique, notre pays se trouve parmi les derniers, les personnes qui en souffrent, ne bénéficiant pas de traitements adéquats, faute de structures, de personnels spécialisés et d’accès aux médicaments, entre autres.

En vérité, notre pays refuse de s’occuper de ses fils, victimes de schizophrénie, de façon générale. Partout au Sénégal, jusque devant le Palais de la République, ces personnes ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales, dont la plupart sont des schizophrènes, occupent les artères principales, ce qui ternit gravement l’image de notre pays. Au total, ils sont plus de trois mille à errer dans les rues, aux yeux du Président Macky SALL et des autorités sanitaires, tous insensibles à leur triste sort.

Pour leur prise en charge, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), avait bénéficié d’un Siége, depuis 2004 à Kaolack, grâce au soutien du Président Abdoulaye WADE. Malheureusement, avec l’arrivée du chef de l’Etat Macky SALL au pouvoir, cette structure nous a été confisquée et fermée depuis 2012, par la biais de la Division de la Santé Mentale, du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, bloquant ainsi notre projet de retrait des malades mentaux de la rue. C’est pourquoi, à l’occasion cette Journée Mondiale de la Schizophrénie, nous demandons solennellement au Président Macky SALL, de bien vouloir nous accorder une audience, pour nous accompagner, pour un Sénégal, avec zéro malade mental errant, d’ici à l’an 2025.

Rufisque, le 13 mars 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) –