Juan Branco humilie encore le Sénégal…Voilà pourquoi il ne devait être relâché

Juan Branco n’a pas perdu de temps. Aussitôt après avoir mis les pieds en France, il a recommencé sa campagne de dénigrement des institutions du Sénégal. L’avocat franco-espagnol déteste les autorités sénégalaises. Sous le coup d’un mandat d’arrêt international lancé contre lui par la justice sénégalaise, Juan Branco n’a pas hésité à mettre les pieds à Dakar en passant par la Gambie pour participer à la conférence de presse qui avait été organisée par le pool des avocats sénégalais constitués pour la défense de Ousmane Sonko.

Juan Branco est venu au Sénégal pour narguer les autorités, les institutions de la République. Comme pour montrer à la face de tout le monde qu’il peut entrer et sortir du Sénégal sans qu’il ne soit une seule fois inquiété. Un véritable affront à l’endroit des autorités et de toute une nation. C’est au moment où il empruntait le chemin du retour et pensait avoir semé les limiers sénégalais, qu’il a été arrêté à Rosso en Mauritanie. Extradé à Dakar, Juan Branco ne passera que 48 heures en prison avant de bénéficier d’une liberté provisoire et d’être expulsé vers la France.

Juan Branco, un seul homme humilie toute une République. Le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall aura apporté toutes sortes d’explications pour essayer de justifier que le Sénégal n’a pas abdiqué dans l’affaire Juan Branco, il ne convaincra personne. Pourquoi cet empressement à lui accorder la liberté provisoire ? Quelle garantie a le Sénégal que Juan Branco se présentera à Dakar au moment de son procès ? Il est permis même de douter si ce procès aura lieu.

Aucun ressortissant sénégalais n’aurait bénéficié de ces faveurs, s’il était sous le coup d’un mandat d’arrêt international lancé à son égard par la France ou par l’Espagne. L’on comprend aisément à présent pourquoi Juan Branco se permet de mener systématiquement des campagnes de dénigrement contre le Sénégal depuis la France. Car il sait qu’il bénéficie d’une impunité. La preuve, il se met encore à attaquer le Sénégal. Pour Juan Branco, les autorités ont commis « l’erreur » en l’envoyant à la prison de Rebeuss.

Et, il se lance déjà dans des déballages. Il parle d’une surpopulation à la maison d’arrêt de Rebeuss où dit-il, les détenus sont entassés par centaines, incapables de se déplacer et obligés de faire leurs besoins sur place. « Ils ont commis l’erreur de me faire voir tout ça ». Comme pour dire qu’il va mener des campagnes dans les prochains jours à l’internationale, sur les conditions des prisonniers au Sénégal.

Pour couronner le tout, toujours dans ses déballages, il soutient avoir « dormi au milieu de personnes torturées qui portaient les traces de blessures par balle ». Histoire de mieux étayer dans ses prochaines campagnes de dénigrement la thèse comme quoi au Sénégal, on tire sur des manifestants. Personne n’est dupe. Juan Branco a obtenu tout l’effet qu’il escomptait. Il a montré qu’il pouvait entrer et ressortir impunément du Sénégal, malgré le mandat d’arrêt international lancé contre lui par la justice sénégalaise.

Les autorités ne doivent s’en prendre qu’à elles-mêmes en accordant dans les conditions que l’on sait à Juan Branco qui a montré qu’il n’a aucun respect pour les institutions et qu’il méprise les populations sénégalaises. Il est venu à Dakar, a snobé ses confrères sénégalais, se permettant lors de leur conférence de presse à prendre la parole de façon importune, histoire de leur ravir la vedette. Juan Branco était venu au Sénégal pour humilier tout le monde. Pour couronner le tout, depuis Paris, il défie à nouveau les autorités en promettant que si l’occasion se présente à nouveau, il reviendra au Sénégal.

Et que les autorités Sénégalaises n’évoquent surtout pas « la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ». Juan Branco n’a pas été extradé vers la France en application de ces accords. Lamine Diack a été détenu illégalement en France pendant 5 ans puis relâché après versement d’une lourde caution.

Mais Juan Branco a été arrêté samedi, incarcéré dimanche puis libéré lundi et extradé le même jour. Mais notre compatriote Lamine Diack a été « torturé » physiquement puis moralement, humilié et condamné injustement…Le Sénégal a courbé l’échine devant la France et le ministre de la Justice ne trouvera jamais des mots solides pour expliquer le cas Juan Branco. Cela laisse un gout amer ca c’est maintenant que Juan Branco va allégrement humilié le Sénégal à l’extérieur.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn