Juge Kandji : « Ma mission, c’est de travailler à la consolidation de l’État de droit »

C’est officiel. Demba Kandji succède au défunt Me Alioune Badara Cissé à la Médiature de la République. Il a été installé dans ses fonctions le lundi 4 octobre 2021. Le nouveau Médiateur de la République perçoit cette nomination comme « un grand honneur et, au-delà sa personne, un honneur fait à la magistrature ». « Je termine une carrière à la magistrature. Si on m’appelle à une fonction intermédiaire entre l’Administration et les usagers, cela ne peut être qu’une reconnaissance de l’expertise de la magistrature », a-t-il déclaré.

Demba Kandji n’a pas manqué de décliner l’objectif qu’il s’est fixé pour la réussite de sa mission. « Ma mission, c’est de travailler à la consolidation de l’État de droit au Sénégal ; l’État de droit qui veut que l’individu comme la puissance publique soit soumis à la règle de droit. Je dis, tous les jours, que la nourriture du service public, c’est la confiance de l’usager. L’ambition que j’ai, c’est de redonner confiance à l’usager dans son administration publique, qu’il s’agisse de la justice et de toutes les autres composantes de l’administration. Je veux faire comprendre à l’usager que c’est bien de battre le macadam, mais c’est bien de faire confiance aux institutions dont la Médiature de la République pour relayer ses récriminations, ses griefs et ses revendications légitimes », a-t-il souligné dans ses propos repris par Le Soleil.