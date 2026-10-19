Justice : 90 % du protocole d’accord avec les syndicats de greffiers exécutés (ministre)

Lors d’un point de presse tenu ce lundi 19 octobre 2026, le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, a annoncé que près de 90 % des points du protocole d’accord signé le 7 août 2025 avec les syndicats de greffiers SYTJUST et UNTJ ont été exécutés. Le principal désaccord porte désormais sur les modalités de reclassement des travailleurs de la justice.

Selon le ministre, son collègue chargé de la Fonction publique a accepté la régularisation des avancements des travailleurs de la justice jusqu’en 2026, qu’ils soient automatiques ou au choix. Des simulations ont également été réalisées pour évaluer les conséquences du reclassement sur les rémunérations.

« Des simulations ont été faites pour voir en termes de rémunération quelle est la situation après reclassement des travailleurs de la justice. On a pu constater qu’il y a une réévaluation significative des rémunérations dont le montant le plus faible est de 200.000 FCFA », a déclaré Me Moussa Sarr.

Le point de blocage concerne toutefois la méthode de reclassement. Le ministère du Travail privilégie un reclassement sur la base de l’indice égal ou immédiatement supérieur, conformément à la loi et à la pratique administrative. De leur côté, les syndicats réclament une méthode permettant aux travailleurs de conserver les grades qu’ils ont acquis.

Le gouvernement considère que cette contre-proposition ne repose sur aucun fondement légal et pourrait ouvrir la voie à des demandes similaires de la part d’autres catégories de fonctionnaires.

« Les greffiers ont fait une contre-proposition en disant qu’ils veulent un reclassement en gardant leur grade. Ce que le ministère du Travail a dit ne pas être possible parce que ce serait une jurisprudence, parce que tous les autres fonctionnaires pourraient faire la même demande, celle-ci n’ayant pas de fondement légal », a expliqué le ministre.

« C’était le point d’achoppement. Tout a été mis en œuvre. On peut dire que 90 % des points du protocole ont été exécutés. Il ne reste que cet aspect-là », a-t-il ajouté.

Le protocole d’accord s’appuie sur le décret n° 2019-575 du 5 février 2019 portant réorganisation des corps et des carrières des travailleurs de la justice. Me Moussa Sarr a indiqué que, malgré l’adoption de ce texte en 2019, sa mise en œuvre n’avait pas été engagée avant la signature de l’accord avec les syndicats en août 2025.

Parmi les mesures réalisées figure la formation de 546 travailleurs de la justice au Centre de formation judiciaire, entre décembre 2025 et mai 2026. Au terme de cette formation de six mois, les participants ont passé les évaluations et obtenu leur diplôme, a précisé le ministre.

Le suivi du protocole a également donné lieu à plusieurs rencontres entre les ministères concernés et les organisations syndicales. Lors d’une réunion tenue le 23 juillet 2026, les parties ont notamment convenu de mettre en place un guichet unique pour centraliser les dossiers de reclassement et accélérer leur traitement.

Me Moussa Sarr a enfin assuré que les discussions se poursuivaient et salué l’absence de mouvement de grève dans le secteur judiciaire malgré le différend persistant.

« Nous restons ouverts au dialogue et à la discussion. Je salue également le climat apaisé dans le milieu judiciaire. Les syndicats ne sont pas partis en grève, les négociations continuent donc, c’est à saluer », a-t-il conclu.