Kaffrine : Le corps d’un nouveau-né abandonné dans un dépotoir d’ordures

Les habitants du quartier Ndiobène, dans la commune de Kaffrine, ont été témoins d’une scène des plus troublantes hier dimanche. Un nouveau-né de sexe féminin a été retrouvé sans vie dans un sachet et déposé dans l’un des plus grands dépotoirs d’ordures de la ville.

Vers 10 heures du matin, des talibés, à la recherche de ferrailles comme d’habitude, ont envahi le dépôt d’ordures dudit quartier. Alors qu’ils s’affairaient au ramassage de fer et d’autres matériaux recyclables, ils ont découvert un sachet bleu parmi les tas d’ordures. Attirés par son emplacement, ils se sont empressés de l’ouvrir pour en découvrir le contenu. Cependant, une fois le sachet ouvert, ils ont été choqués par ce qu’ils ont trouvé à l’intérieur, selon Pressafrik. Ils ont découvert le corps sans vie d’un nouveau-né de sexe féminin, dont le cordon ombilical n’était pas encore sectionné.

Pris de panique, les talibés ont jeté le sachet et son contenu, puis ont alerté les riverains. Rapidement, les habitants du quartier Ndiobène se sont précipités vers le dépôt d’ordures. La nouvelle de cette découverte macabre s’est rapidement répandue dans toute la ville de Kaffrine et ses environs. Les sapeurs-pompiers et les éléments du commissariat central de Kaffrine ont été informés et se sont rapidement rendus sur les lieux. Après le constat d’usage par les forces de l’ordre, le sachet bleu contenant le corps sans vie du bébé a été déposé à la morgue de l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao de la ville.

Une enquête a été ouverte par les autorités afin de faire la lumière sur les circonstances de la mort de ce nouveau-né