Kafountine : Des chiens errants déciment le bétail

Des faits à la fois insolites et bizarres se passent depuis quelques jours dans la station touristique de Kafountine, situé dans le département de Bignona. C’est en effet une peuplade de chiens errants et enragés qui, de jour comme de nuit, a pris pour cible le bétail des populations. Ces voyageurs de fortune tuent les chèvres, les moutons et les porcs.

Une situation qui a fini de choquer les éleveurs de cette commune qui craignent que ces chiens ne s’en prennent à la population. Pour éviter un tel drame il demande de l’aide à toutes les autorités afin qu’elles puissent organiser une opération de grande envergure d’abattage de ces chiens errants.