Kalidou Koulibaly : « Nous avons du chemin à faire pour intégrer le top 5 »

Les Lions, de retour de la Coupe du monde 2022, ont promis qu’ils vont davantage travailler pour hisser le drapeau du Sénégal. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers visent le top 5 mondial. Mais force est de constater qu’il reste du chemin à faire. « Malgré une qualification en huitièmes de finale, nous avons du chemin à faire pour parvenir à intégrer le top 5 mondial. Nous allons davantage travailler pour hisser plus haut les couleurs du Sénégal », a promis le capitaine devant le Chef de l’Etat, Macky Sall au palais.

Au nom de tout le groupe, Kalidou Koulibaly a tenu à remercier le coach et le staff pour leur accompagnement. « Nous resterons toujours leurs soldats. Peuple du Sénégal et d’Afrique merci du fond du cœur pour vos prières, vos bénédictions, vos souhaits et votre attachement à notre sélection. (…) Merci aux supporters présents au Qatar et à nos médias. Dieu veille sur vous et sur vos familles », a-t-il déclaré.