Kaliphone débarque à Walf avec des motards et fait suspendre une émission

Kaliphone Sall est véritablement sur la sellette cette semaine. Et ce n’est pas de manière favorable. Après avoir été accusé de viol et sous les coups de la loi pour avoir violenté le mannequin Adja Thiaré Diaw avec qui il voulait avoir une relation sexuelle forcée, l’insulteur attitré du palais était sur le plateau de l’émission Balance pour se défendre. Et l’émission n’est jamais arrivée à son terme.

La journaliste Oulèye Mané qui remplace, depuis quelques jours Pape Ndiaye parti en congé en a eu une chaude soirée avec ses invités. Alors qu’il avait refusé de venir sur le plateau de “Balance” pour donner sa version des faits l’opposant au mannequin Adja Thiaré Diaw qui l’accuse de viol et de coups et blessures volontaires, Kaliphone Sall qui avait compris que son procès se faisait sur le plateau a décidé de rejoindre les locaux de Walf-TV. Il s’est fait accompagner par un groupe d’individus à moto qui se sont garés devant la télé pour intimider ses détracteurs. Et après être entré dans le studio, il a été installé dans un coin. Et a aussitôt commencé à refaire, selon lui, la genèse de cette soirée qui le suivra à jamais; puisque ayant fait connaitre son protagoniste de 19 ans qui, en plus de l’accuser de viol, s’est retrouvée aujourd’hui avec un certificat médical attestant une ITT de 8 jours,

Et alors que Kaliphone narrait le parcours de sa pitoyable soirée, les journalistes Oulèye Mané, Fatima Kidé et Pape Moussa Sow essayaient de lui couper la parole pour le relancer sur des sujets et des détails qui les intéressent. C’est à ce moment-là que que les micros ont été coupés avant que les images ne disparaissent de l’écran.

Selon nos confrères de Kéwoulo,“c’est le directeur de la télé, Moustapha Diop, qui a ordonné qu’on arrête l’émission”. A en croire des témoignages donnés par des journalistes présents sur le plateau, après que le réalisateur ait fait savoir à tous qu’il arrêtait l’émission “sur instruction du directeur de la télé“, Kaliphone Sall, dont le podium débattait les inconduites- a quitté son siège pour venir s’en prendre directement à Gabrielle Kane, celle qui avait, pourtant, toujours été sa partenaire dans la défense de Adji Sarr, la masseuse qui accuse le leader de Pastef, Ousmane Sonko de viols. “Il l’a empoigné brutalement puis, il lui a dit: “je vais te tuer si tu continues à parler de moi.” Paniquée, Gabrielle n’a dû son salut qu’à la prompte intervention des journalistes présents sur le plateau.

Avant de quitter le studio, Kaliphone lui a lancé ceci en guise d’avertissement: “Je vais éclater tous vos deals toi et Adji Sarr. Votre dossier contre Ousmane Sonko je vais avouer tout ce que je sais de votre complot.” Sonnée par cette annonce, Gabrielle Kane qui tremblait de tous ses membres, puisque prenant très au sérieux les menaces de ce fou furieux, s’est mise à appeler au téléphone. Après avoir raccroché, elle s’est permise quelques confidences sur le fameux passeport diplomatique de Kaliphone : Un document qu’elle a déclaré avoir vu de ses propres yeux, alors que “ce gars n’est qu’un vaurien.”

Quelques minutes après le départ de Kaliphone des locaux de Walf, Moustapha Diop, le directeur de la télé -vêtu tout juste d’un Jellaba et de sandales, a fait irruption dans le studio et a cherché, partout, “l’insulteur public” après avoir fait savoir à l’équipe de “Balance” qu’elle n’avait pas à inviter Kaliphone Sall; “cet énergumène qui insulte tout le groupe Walfadjri, feu Sidy Lamine Niass en premier.” “Si je l’avais trouvé ici, je lui aurai cassé la gueule“, a fait savoir Moustapha Diop.