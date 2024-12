Kaolack : Ansoumana Dione invite Président Diomaye à la cérémonie pour les malades mentaux

Kaolack : le Président Bassirou Diomaye FAYE, invité à présider une cérémonie pour les malades mentaux, le 25 janvier 2025

Le samedi 25 janvier 2025 marquera un jour extrêmement important qui sera inscrit en lettre d’or sur les plus belles pages de l’histoire du Sénégal. Car, pour la première fois, notre pays est parvenu à prendre en charge des malades mentaux errants, de façon efficace et gratuite, à l’actif de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), à travers son magnifique Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, situé à Bouchra. Ils sont près d’une centaine de personnes qui souffraient de maladies mentales que ledit Centre a permis de retourner dans leurs familles, après des vingtaines longues années pour certains, passées dans les rues, mangeant dans des poubelles et dormant à la belle étoile, avec tout ce que cela représente comme danger pour la sécurité publique.

Ainsi, le Département de Kaolack abritera un événement exceptionnel, unique en son genre, sur toute l’étendue du territoire national, avec cette cérémonie de présentation des anciens pensionnaires du Centre Ansoumana DIONE, qui est prévue le 25 janvier 2025 à partir de 16 heures. Seront invitées à y participer, des personnalités comme Monsieur Alioune TINE, de Afrikajom Center, Monsieur Seydi GASSAMA qui est le Directeur Exécutif de Amnesty international de la Section Sénégal, Monsieur Moundiaye CISEE, Directeur Exécutif de l’ONG 3D, Monsieur Bougane GUEYE Dani, Président du Mouvement Gueum Sa Bopp, Monsieur Amadou BA, Président du Parti : La Nouvelle Responsabilité, Monsieur Baye CISS et Monsieur Fallou KEBE, opérateurs économiques à Kaolack, entre autres.

Vu toute l’importance, la grandeur et la solennité de cet évènement marquant, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) a adressé une correspondance, le jeudi 26 décembre 2024, à son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, pour l’inviter à bien vouloir assurer la présidence de cette cérémonie de présentation des anciens pensionnaires du Centre Ansoumana DIONE de Kaolack. A cette occasion, des Diplômes de reconnaissance vont être transmis aux anciens chefs d’Etat du Sénégal dont Maître Abdoulaye WADE et Macky SALL ainsi qu’à l’ex-Maire de Kaolack, feu Maître Ibrahima BEYE, pour services rendus aux malades mentaux. En outre, un hommage sera rendu à Monsieur Mballo DIA THIAM, élevé tout dernièrement au rang de Docteur Honoris Causa, en République de Côte d’Ivoire.

Pour une plus grande réussite de cette manifestation, considérée comme étant un jour de consécration pour notre Association, cette cérémonie de présentation des anciens pensionnaires dudit Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, est placée sous le Haut parrainage de son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, du Premier Ministre de la République du Sénégal, Monsieur Ousmane SONKO, de Monsieur Serigne MBOUP, Maire de la Commune de Kaolack et de Monsieur Ahmed Youssouf Benjelloun qui est le Président du Conseil Départemental de Kaolack. En réalité, nous avons ainsi atteint l’un de nos objectifs qui consistait à faire de Kaolack, la Capitale du Sénégal, en matière de prise en charge totale et gratuite des malades mentaux errants, surtout pour leur bien-être.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)