Kaolack : Le marabout et son Talibé soldent leur compte à la barre

Le marabout Cheikh Tidiane Niass et son disciple Bamba Diallo ne parle plus le même langage. À l’origine, Cheikh Tidiane Niass, qui vit aux Etats-Unis depuis un certain temps, dit avoir remis des sommes d’argent estimées à 57 270 dollars, soit exactement 34 705 620 F CFA. D’après Emedia, cet argent que Bamba Diallo n’a pas nié avoir reçu, devrait servir à l’achat de portes et fenêtres pour l’immeuble que le marabout devait construire à Kaolack.

À la barre, le prévenu a voulu se défausser sur la pandémie de la Covid-19. «Il était convenu, avec Serigne Cheikh Tidiane Omar Niass, que le matériel sera livré au mois d’août dernier. Malheureusement, il y a eu la Covid-19 et mon fournisseur chinois a dû fermer son entreprise pour rentrer dans son village. Monsieur Niass n’a pas voulu attendre la fin de la maladie et la réouverture des frontières. Finalement, il voulait que tout son argent lui soit remboursé», s’est défendu l’accusé.

Mais Cheikh Tidiane Niass, qui est sous la menace d’expulsion par sa banque aux Etats-Unis, n’a pas voulu entendre les explications de Bamba Diallo. Son avocat a réclamé 50 millions de francs CFA pour la réparation du préjudice.