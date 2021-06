Kaolack : Les étudiants de l’UVS délogent des élèves en pleine composition

Le système éducatif a été perturbé ce matin dans la commune de Kaolack par les étudiants de l’université virtuelle du Sénégal (UVS), ENO Kaolack. Après leurs camarades de l’USSEIN, c’est autour de ceux de l’UVS de Kaolack de manifester.

Ils sont sortis en masse ce matin et ont envahi plusieurs écoles élémentaires et collèges. Ils ont délogé la plupart de ces écoles qui déroulaient les compositions du second semestre. Ces étudiants réclament de meilleures conditions d’études. Ils menacent de perturber « encore et encore » le système éducatif de la ville de Mbossé Coumba Djiguéne jusqu’à obtenir satisfaction de leurs revendications.