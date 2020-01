Kaolack : Un Américain tué à coups de machette dans sa maison (Photos)

Mouhamed, le jeune Américain qui était interné à l’hôpital Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack a finalement rendu l’âme. Il a été victime avec son père, d’une attaque de malfaiteurs dans leur maison de Fass Kahone (Kaolack).

L’agression a eu lieu dans la nuit du mardi au mercredi dernier. Le père qui s’en est sorti avec des blessures au crane et aux bras avait réussi à évacuer son fils qui avait un traumatisme crânien sévère.

Les bandits, au nombre de six, s’en sont pris aux Américains à coup de coupe-coupe, n’hésitant pas à tirer des coups de feu. Mouhamed Cissé a reçu plusieurs coups de machette sur le visage et la tête. Les malfrats lui ont fendu le crâne. Ils ont emporté 2 millions Fcfa et 3000 dollars américains.

Les malfaiteurs sont activement recherchés par la Gendarmerie.