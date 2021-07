Kara invite le Gouvernement à faire preuve de responsabilité dans certaines décisions

Cheikh Modou Kara Mbacké, en point de presse, hier, dans sa résidence sise à Mermoz, s’est prononcé sur la situation politique actuelle. Le guide de la révolution pacifique et président fondateur du Parti de la vérité pour le développement (Pvd) a saisi l’occasion pour asséner ses « vérités » sur les questions d’actualité et plus particulièrement sur la modification du code pénal et du code de procédure pénale votée vendredi passé par l’Assemblée nationale.

Ce vote a entraîné une tension et quelques échauffourées entre les forces de l’ordre et les manifestants hostiles à cette réforme. C’est pourquoi, le marabout politicien invite le président de la République et son gouvernement à faire preuve de responsabilité dans certaines prises de décisions.

Dans ce sillage Cheikh Modou Kara Mbacké évoque les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba qui, pour lui, sont une référence pour une nouvelle idéologie. Il évoque des versets coraniques pour décrire le comportement de certains hommes politiques. Il est ainsi largement revenu sur les œuvres de Serigne Touba.