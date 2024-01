Karim Wade trempe dans le complot pour…éliminer Amadou Ba

C’est du jamais vu au Sénégal et aucune annale politique ne peut décrire ce qui se passe dans le jeu des alliances à moins d’un mois de l’élection présidentielle. Comment un candidat de l’opposition peut-il s’allier à des « miliciens » du parti au pouvoir pour liquider le candidat de la mouvance présidentielle ? Karim Wade, le candidat recalé par le Conseil Constitutionnel pour parjure sur la nationalité, joue au mercenaire politique pour la liquidation d’Amadou Ba qui est combattu dans son propre camp mais aussi par l’opposition…

Karim Wade est absent du Sénégal depuis 2016. Après avoir raté la présidentielle de 2019, le revoilà éliminé de la présidentielle du 25 février 2024. Mais cette fois, Karim Wade ne veut pas se laisser mourir sans causer de dégâts. Au contraire, Karim Wade veut aller au-delà des dégâts. Il veut faire des victimes. Liquider le candidat favori, Amadou Ba. Karim Wade accuse Amadou Ba de corrompre des juges. Karim Wade accuse Amadou Ba d’être derrière sa liquidation.

Karim Wade ne doit s’en prendre qu’à lui-même. C’est lui le responsable du rejet de sa candidature. Karim Wade avait tout le loisir depuis qu’il a des ambitions présidentielles de renoncer à la nationalité française. Pourtant, qui mieux lui pour savoir qu’un candidat à l’élection présidentielle, doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Cette disposition a été introduite du temps où Abdoulaye Wade était Président de la République du Sénégal.

Karim Wade était bel et bien au courant qu’il ne pouvait être candidat. D’ailleurs, un candidat qui se veut sérieux et qui postule à la Présidence de la République, peut-il rester à l’extérieur depuis 2016, et ne pas toujours revenir au Sénégal, à moins d’un mois de la tenue de l’élection présidentielle. Alors que tout le monde sait que pour un candidat à l’élection qui se dit sérieux, il faut se présenter au moins à 6 mois de l’échéance pour battre campagne dans le Sénégal des profondeurs. On est en train d’assister en ce moment à un simulacre, à une comédie avec à l’arrière un plan visant à barrer la route à Amadou Ba.

Karim Wade n’accuse personne d’autres au sein de l’APR ni le président Macky Sall qui est encore au pouvoir. Karim Wade vient même de voir sa demande d’enquête parlementaire soutenue par le parti APR dont la présidence est assurée par le président Macky Sall. Karim Wade est-il trempé dans le complot de certains faucons de l’APR qui veulent saboter la candidature d’Amadou Ba ?

Qui a intérêt à liquider Amadou Ba ? Et que cherche Karim Wade en participant à la liquidation politique d’Amadou Ba ? Veut-il le report de la présidentielle ? Un report de la présidentielle relancerait l’opposition…C’est ce que visent justement les détracteurs d’Amadou Ba, membres de la mouvance présidentielle qui ne veulent pas entendre parler de lui. Ce sont eux qui ont fait croire aux responsables du PDS que c’est Amadou Ba qui a comploté avec l’aide de Thierno Alassane Sall pour plomber la candidature de Karim Wade.

Ce Qui est absolument faux. C’est Karim Wade l’auteur de tout ça pour ne pas participer à l’élection présidentielle. Il fait maintenant entretenir ce bruit, parce que c’est une occasion pour lui de trouver un coupable qui ne sera pas lui devant les militants du PDS qui aimeraient bien obtenir des comptes sur les véritables raisons du rejet de la candidature du PDS en 2019 puis en 2024.

Karim Wade est train de participer à vaste complot visant la liquidation d’Amadou Ba. Ce n’est pas pour rien qu’après le rejet de sa candidature, il a soutenu que malgré tout il sera de la partie pour cette élection présidentielle. C’est-à-dire que ce sera pour donner une consigne de vote visant à affaiblir les chances d’Amadou Ba d’accéder à la présidence, alors qu’il part largement favori à l’élection présidentielle.

Amadou Ba va faire face à plusieurs fronts durant l’élection présidentielle. L’opposition et des membres de la mouvance présidentielle veulent sa liquidation. Malgré tout, il est le principal favori à l’élection présidentielle. Il ne lui faudra pas dormir sur ses lauriers du fait que ses adversaires sont partout et ne vont pas baisser les bras de sitôt.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn