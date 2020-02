Karim Wade et Khalifa Sall démasquent le « dialogue » de Macky

Refus de la majorité d’inscrire certains sujets : L’opposition doit définitivement quitter le Dialogue national

A quoi sert le dialogue national ? Des têtes de file de l’opposition à l’image de Ousmane Sonko, de Mamadou Lamine Diallo, ainsi que l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade ont très tôt pris leurs distances après l’appel au Dialogue national par le Président Macky Sall. Le maire de la commune de Mermoz – Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, un des principaux lieutenants de Khalifa Ababacar Sall a lui montré une attitude de défiance et de méfiance vis-à-vis de ce Dialogue national.

Bref, tous les responsables de l’opposition qui ont refusé de participer au Dialogue national soulignent ne pas croire à la sincérité du régime qui, croient-ils, n’a lancé son appel que pour divertir les Sénégalais sur les questions de l’heure. Ils pensent que le Sénégal peut même faire l’économie d’un Dialogue national finalement coûteux pour les finances du pays, alors que le pouvoir a bien identifié ce qui ne va, et les mesures à apporter d’autant que l’opposition ne cesse de les revendiquer.

Les faits donnent raison à ces membres de l’opposition. Alors que la Commission politique devait engager depuis mardi les discussions sur la pertinence d’accorder ou non l’amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall, voilà que dans le camp du pouvoir, on refuse que ce sujet soit abordé.

Dialogue d’opérette qui finalement ne vise qu’à engloutir de l’argent du contribuable ! A quoi sert un dialogue, si des sujets deviennent tabous ? Pendant qu’on y est, le pouvoir aurait même pu convoquer une assemblée générale où il fixerait lui-même l’ordre du jour et où c’est la loi de la majorité régnerait. Le Dialogue national se transforme en véritable mascarade et les partis de l’opposition qui avaient accepté dès le début de répondre à l’appel du Chef de l’Etat, doivent en tirer les conséquences, et claquer la porte à un dialogue national finalement incongru.

La rédaction de Xibaaru