Pourquoi Omar Sy s’est installé à Los Angeles ? On a la réponse !

C’est sur la côte ouest que l’acteur Omar Sy et sa famille se sont installés il y a quelques années. Et on sait désormais pourquoi !

Marié depuis 2007, Omar Sy est toujours aussi fou amoureux de son épouse Hélène Sy. Ensemble le couple a eu cinq enfants (trois filles et deux garçons) et vit désormais à Los Angeles pour « prendre de la distance, trouver un endroit où l’on se sente plus libre », avait-elle confié au magazine Elle, avant leur grand départ. Discret sur sa vie de famille, l’acteur partage rarement des photos de sa petite tribu. Mais en octobre dernier, la star d’ « Intouchable » avait tenu à marquer le coup pour l’anniversaire de sa belle en partageant de tendres clichés du début de leur relation à aujourd’hui. “D’accord, t’as ‘un peu’changé”, s’amuse Omar Sy au début de son message. “Mais pour le mieux, parce que tu es la meilleure. Traverser toutes ces années ensemble c’est tout ce qui compte. Joyeux Anniversaire. Je t’aime”.

À 42 ans, Omar Sy ne s’arrête plus. Actuellement à l’affiche du « Prince Oublié » de Michel Hazanavicius, l’acteur est sur tous les fronts. Césarisé en 2012 pour sa prestation dans la peau d’un jeune auxiliaire de vie au côté de François Cluzet, Omar Sy ne cesse d’enchaîner les succès et de gravir les échelons à Hollywood (même s’il a connu quelques déceptions). Alors qu’il s’est fait connaître dans le SAV des émissions sur Canal + en compagnie de Fred Testot, Omar Sy a arrêté la télé pour se consacrer au cinéma.

Cette année il est également au casting de L’Appel de la forêt avec Harrison Ford ou encore Police d’Anne Fontaine. Il tourne également Arsène Lupin pour Netflix. Installé à Los Angeles depuis 2012, il n’y est pas allé pour booster sa carrière… « Je ne suis pas parti pour ma carrière : je voulais prendre une année sabbatique parce que j’avais besoin de recul après Intouchables, a-t-il confié au Parisien. C’était tellement énorme qu’il fallait que je réfléchisse. J’arrêtais la télé, je devais décider de ne faire que du cinéma ou pas. » Et ce qui devait être « une année sabbatique » a littéralement changé sa vie. Aujourd’hui, il est l’un des frenchies préférés d’Hollywood.