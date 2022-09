Karim Wade fête ses 54 ans ce 1er Septembre…

L’un des plus célèbres prisonniers du Sénégal fête ses 54 ans ce mardi. Karim Wade comme c’est de lui qu’il s’agit est né ce 1er septembre de l’année 1968. Connu sous le surnom de « ministre du ciel et de la terre », à cause des nombreux fonctions qu’il occupait au temps de son père, le Président Abdoulaye Wade, il a été arrêté pour enrichissement illicite et détournements de fonds en 2014.

Gracié en 2016 par le Président Macky Sall, il part en Exil au Qatar. Une « trahison », selon certains, car après l’âpre bataille qu’ils ont mené pour sa libération, Wade-fils aurait pu rester dans son pays natal, aux côtés de ses partisans. Mais il a préféré l’exil.

Pour son 54ème anniversaire, Karim Wade ne peut offrir plus grand cadeau à ses partisans que de revenir au Sénégal. Foulé le sol du pays où il est candidat à la présidence de la République. Le fera-t-il un jour, l’avenir nous édifiera.

Mais d’ici là, xibaaru.sn souhaite à Karim Meissa Wade un joyeux anniversaire.

Aliou Niakar Ngom pour xibaaru