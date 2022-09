Un DG français accusé de racisme par ses employés Sénégalais

Le Dg des Grands domaines du Sénégal (GDS), une filiale du groupe français Sofia, est accusé d’être un raciste et les travailleurs demandent son départ.

Les délégués de cette entreprise qui n’emploie pas moins de 2000 travailleurs se sont réunis dernièrement pour demander le départ du Directeur de la boite, le français Yannick Vernet précédemment patron de la CSS. Ils accusent le Directeur général des Grands Domaines du Sénégal de favoriser la promotion des cadres expatriés au détriment des cadres locaux. Les délégués qui vont lancer une pétition reprochent à leur patron des actes racistes qui plombent le fonctionnement de la boite en proie à une crise profonde avec le ralentissement de sa croissance.

Installé comme DG depuis le 1er janvier 2022, Yannick Vernet interpellé dernièrement pas nos soins avait soutenu avoir trouvé une boite qui enregistre 2 milliards de F CFA de perte par an. Et, selon lui, en cinq ans, la boite a perdu 10 milliards de F CFA. Pour mémoire, les Grands domaines du Sénégal s’activent dans la production et l’exportation de produits maraîchers frais notamment la tomate cerise, le maïs doux et la mangue.