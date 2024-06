Karim Wade se moque encore des Sénégalais…humiliation, IA, diktat au PDS et abandon du père

Karim Wade est-il africain, européen, Qatari ou apatride ? Il faut se poser cette question très sérieuse avant de pouvoir énumérer les gaffes de cet homme qui n’a aucun respect pour les militants libéraux qui ont consacré leur vie à la survie du PDS, aucune reconnaissance pour le Sénégal qui a fait de lui l’homme d’état qu’il est aujourd’hui et qui lui permet de côtoyer les grands hommes de cette planète et aucun sentiment pour cet homme qui lui a donné la vie, son nom et sa richesse. Karim Wade n’a pas encore fini de se comporter comme ce colon qui administre ses sujets libéraux et qui pourrit la vie politique sénégalaise avec ses messages venus de la péninsule arabique…

Lors de cette fête de Tabaski, Karim Wade a encore fait ce qu’il fait depuis le 24 juin 2016 le jour où il a quitté le Sénégal. Il a adressé un message depuis la péninsule arabique dans lequel il « ose » orienter le gouvernement sur certaines priorités : « engager des initiatives audacieuses et visionnaires qui bénéficieraient à chaque Sénégalais…Ces initiatives doivent inclure l’autosuffisance alimentaire, l’accès universel à l’électricité et à l’eau potable, une éducation de qualité pour tous nos enfants, et la création d’emplois durables pour nos jeunes ».

Karim Wade est au Qatar depuis 2016. La presse en 2016 rapportait ce qui suit : « Dans la nuit du 24 juin 2016, Macky Sall, président de la République sénégalaise, par décret, gracie Karim Wade après trente-huit mois passés en détention. Le président gracie également deux autres co-accusés, Ibrahima Aboukhalil dit « Bibo Bourgi » et Alioune Samba Diassé ». Le lendemain de cette grâce, Karim Wade était l’hôte de l’Emir du Qatar. Et depuis cette date Karim Wade n’a plus quitté cette péninsule d’Asie. Et c’est depuis ce pays qu’il gère tout : le parti de son père et son opposition

Gestion « in absentia » de l’héritage du PDS

Et c’est depuis le Qatar que Karim Wade envoie des messages pour faire part de ses priorités concernant le peuple Sénégalais. Mais que sait-il encore du peuple Sénégalais ? Karim Wade n’a pas vu ce peuple depuis 2016. Il ne connaît même plus son quartier du Point E qui a subi des transformations. Il ne sait pas comme vit la jeunesse encore moins comment se porte le monde rural. Karim Wade gère tout « in absentia » depuis le Qatar. Il ne vit plus les réalités sénégalaises depuis 2016.

Karim Wade a quitté le Sénégal en 2016. Il n’a jamais vu l’aéroport International Blaise Diagne de Diass. Il n’a jamais vu le stade Abdoulaye Wade. Il n’a jamais vu le Dakar Arena. Il n’a jamais vu le pôle urbain de Diamniadio. Il n’a jamais vu le siège du gouvernement rénové, le building administratif Mamadou Dia. Karim Wade n’a jamais vu le pont Sénégambie ou pont de Farafenni qui surplombe le fleuve Gambie. La seule chose qui reste dans la mémoire de Karim Wade est la permanence Oumar Lamine Badji à Dakar dont il a suivi la construction. Et c’est cet homme qui ose donner des leçons à nos dirigeants actuels.

Après avoir voulu humilier nos magistrats lors de la présidentielle 2024, Karim Wade veut diriger le parti de son père à partir d’une Intelligence artificielle (IA). Ses messages portent l’empreinte de l’IA. Toutes ses vidéos sont des avatars créés par l’IA. Il impose ainsi son diktat au Parti démocratique Sénégalais avec un avatar créé par l’ordinateur. Il humilie tous ceux qui ont fait l’histoire de ce parti à l’image de Woré « Wade » Sarr. Voici ce à quoi est réduit ce parti que Abdoulaye Wade a mis sur pied aux prix de maintes sacrifices. Le fils réduit les efforts du père a à sa plus simple expression.

Et d’ailleurs parlons de ce père, ce grand homme que son fils a abandonné. Abdoulaye Wade a fêté officiellement ses 98 ans. Une source à Niary Tally (grande demeure familiale) situe la naissance d’Abdoulaye Wade en 1921 et non 1926. Donc Abdoulaye Wade aurait 103 ans cette année. Et c’est ce grand homme que le fils a Abandonné. Il n’a plus vu son père depuis cette photo prise en décembre 2016.

Comment qualifiez-vous un fils qui abandonne son « vieux » père et se la coule douce dans une oasis luxueuse du Qatar ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn