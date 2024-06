Révélations ! Karim Wade négocie avec le Pouvoir…Wade et le PDS dribblés

Karim Wade est-il un python politique qui avale lentement tous ses adversaires sans bruit ? L’ossature du PDS reflète aujourd’hui la voracité de l’héritier d’Abdoulaye Wade. Il a récupéré tous les postes qui étaient occupés par les politiciens proches de son père, mis à la retraite anticipée tous les fidèles et sympathisants de son père encore leader du parti, et placé ses hommes et femmes qui ne jurent que par son nom. Aujourd’hui avec ses inconditionnels, Karim Wade s’achemine vers l’entrisme avec la participation des libéraux dans le gouvernement de Sonko mais aussi vers une liste commune aux Législatives anticipées…

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est-il dans l’opposition ou dans la mouvance présidentielle ? Une question qui a trouvé sa réponse dans le groupe parlementaire des Libéraux à l’Assemblée nationale. Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire Liberté, changement et démocratie (affilié au PDS) a dit à ses députés que leur parti est dans la mouvance présidentielle puisque les consignes de vote du candidat Karim Wade ont été en faveur de la coalition « Diomaye Président ».

Karim Wade a l’habitude de se servir de Mamadou Lamine Thiam pour ses « sales » besognes. Il passe par lui pour rappeler aux députés du PDS que leur appartenance est ancrée à la mouvance présidentielle et non à l’opposition après que le PDS avait fini d’apporter son soutien à la coalition « Diomaye Président ». Aujourd’hui Karim Wade a joué et compte récupérer sa mise.

Ainsi le Parti Démocratique Sénégalais s’allie avec l’APR pour repousser la présidentielle de 2024 (sans succès) puis s’allie avec la coalition Diomaye Président pour faire chuter le candidat de l’APR. Et tout ceci en moins d’un mois. Aujourd’hui, le candidat Karim Wade se rapproche du pouvoir. Le candidat déchu du PDS a entamé des négociations avec le pouvoir pour faire partie du gouvernement et s’allier avec la mouvance présidentielle pour des législatives anticipées.

La stratégie de Karim Wade est de renouveler les responsables du PDS, éliminer tous les anciens qui sont vieux jeu et promouvoir de nouveaux leaders jeunes qui seront capables de porter haut le flambeau du Parti. Il a entamé des discussions profondes avec le pouvoir et tout cela à l’insu du secrétaire général national, Abdoulaye Wade et du comité directeur du PDS.

Sa première manœuvre est de faire main basse totale sur le PDS en ayant des responsables forts qui seront ministres dans le gouvernement et députés à l’Assemblée nationale. Ensuite Karim Wade va renouveler le comité directeur du PDS avec ses hommes et femmes qui lui seront entièrement dévoués. Ce qui explique tous ces communiqués parus récemment et contenant au bas la signature que tout le monde conteste comme appartenant à Me Abdoulaye Wade.

Karim Wade use de la fraude pour contrôler tout le PDS et pouvoir maintenant agir à sa guise. La voie est désormais tout libre pour lui. Personne pour lui barrer la route. Il a bien réussi son coup que personne ne voyait venir. Il a agi en donnant l’impression que son père avait donné son feu vert sur ses agissements. Alors qu’il n’en était rien.

Il avait planifié son propre vilain coup rien que pour ses ambitions personnelles. Karim Wade s’est servi du PDS pour pouvoir négocier l’entrisme de ses hommes dans le gouvernement. Ce qui lui permettra d’avoir toujours la mainmise sur ce qui passe au Sénégal. Il y est parvenu presque en écartant des postes stratégiques tous ceux qui peuvent lui faire ombrage.

L’autre partie qui attend Karim Wade, c’est qu’après avoir roulé le PDS, comment il compte s’y prendre pour mener les négociations avec le Pastef pour l’entrée dans le gouvernement.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn