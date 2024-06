Ousmane Sonko tire sur tout…il oublie de balayer devant chez lui

Ousmane Sonko fait encore parler de lui. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a fait une sortie fracassante le week-end dernier. L’ancien maire de Ziguinchor a tiré sur les journalistes et les magistrats. Mais le premier ministre a emprunté une voie qui risque de causer beaucoup de problèmes au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le PROS (président Ousmane Sonko) a sûrement oublié qu’il avait des choses plus importantes à régler. Ce qui risque à tout moment de lui exploser à la figure.

Ousmane Sonko semble ne pas supporter la presse. Le leader de Pastef ne rate jamais l’occasion de leur lancer des piques. « On ne va plus permettre que des médias écrivent ce qu’ils veulent sur des personnes, au nom d’une soi-disant liberté de la presse, sans aucune source fiable », a-t-il déclaré dimanche lors d’une rencontre avec les jeunes de son parti. Mais l’ancien maire Ziguinchor a oublié de balayer devant chez lui. Son parti risque de voler en milles morceaux s’il ne règle pas le problème né de cette rencontre du 9 juin 2024.

Un incident est survenu lors de la rencontre au Grand Théâtre. Un membre de Pastef s’est vu interdire le podium. Ce qui a failli gâcher la fête. Des patriotes ont dénoncé cet état de fait sur les réseaux sociaux. Depuis lors, on note une certaine division chez les partisans de Ousmane Sonko. Ces derniers estiment que ce patriote avait sa place sur le podium car il aurait beaucoup fourni pour la concrétisation du projet qui est toujours en son état initial. Cet homme est allé même s’exiler jusqu’au Mali quand on a voulu l’arrêter au temps de l’ancien régime.

Mais le véritable problème de Ousmane Sonko, ce sont les détenus politiques. Ces hommes et femmes pensent être à l’origine de la réussite du projet. Ils ont été arrêtés et envoyés en prison pour divers délits. On parle de mille personnes envoyées en prison. Il n’est pas rare de voir ces individus déraper. Sur les réseaux sociaux, ils se comportent en de véritables intouchables. Ils tirent sur tout et sur tout le monde. Ils utilisent un langage et des attitudes excessifs. Ils ont sûrement oublié la devise de leur parti : «le don de soi pour la patrie».

Ce langage excessif a poussé l’un d’eux à avoir des soucis. Alassane Fall, militant de Pastef, a été arrêté par la Division des Investigations Criminelles (DIC) le 3 juin. Il avait été placé en garde à vue après des propos sur les magistrats. Il sera libéré quelques jours après pour des raisons médicales. Et il n’est pas la première personne à avoir offensé le Président Diomaye. Dans une vidéo qui a fait le tour de la toile, on voit le porte drapeau de Ousmane Sonko proférer des insultes envers le nouveau chef de l’Etat. Le premier à insulter le locataire du Palais est de Pastef.

Ces personnes se croient tellement intéressantes qu’elles se croient tout permis. Mais être au pouvoir ne veut pas dire être exempt de toute reproche. La confession de Ousmane Sonko, lors de son face à face avec les jeunes de son parti, prouve que le nouveau régime est sur une voie dangereuse. « La semaine dernière, le ministre de la justice m’a envoyé une vidéo me disant que celui qui s’exprime est l’un des militants de Pastef et qu’il a fait outrage à magistrat. Je lui ai simplement dit de faire son travail. Nous ne sommes pas là pour tel ou tel citoyen. Qu’il soit de Pastef ou d’une autre entité, que la justice fasse son travail », avait-il déclaré.

Si le nouveau régime veut couvrir les délinquants, il risque de précipiter sa chute. Mais la mendicité des anciens détenus est devenue une véritable problématique. Des cagnottes et des appels au don sont souvent lancés sur les réseaux sociaux pour ces individus qui auraient porté le projet. Mais cette nouvelle forme de mendicité nuit gravement à l’image du Pastef. Et c’est indigne pour des personnes qui ont toujours prôné «le don de soi pour la vie». Ceci n’est rien d’autre qu’une manière simple et facile de s’enrichir.

Ousmane Sonko devrait balayer devant chez lui. Au lieu de faire de la presse un ennemi, il devrait voir comment éteindre le feu dans son parti. Le chef du gouvernement doit aussi faire en sorte que la baisse des prix soit effective dans les plus brefs délais. Voilà des questions urgentes qui vaille qu’un premier ministre fasse un show devant une jeunesse acquise à sa cause.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru