Sortie de Sonko sur la justice : Un magistrat tranche le débat

Le débat sur l’indépendance de la justice s’invite encore au débat, lors d’un atelier de formation qui porte sur les principes de Bangalore pour la déontologie judiciaire, à Saly Portugal, ce mardi. Pour le magistrat, Mademba Gueye, la justice est bien indépendante.

« Le défi c’est d’améliorer l’image de la justice au Sénégal. Il faut le dire, nous avons au Sénégal un système judiciaire dont on peut être fier. Aujourd’hui le Sénégal fait figure de référence en matière de démocratie dans le monde», a déclaré Mademba Gueye, sur la Rfm.

Le magistrat estime que si on a pu avoir cette alternance démocratique apaisée (celle de mars 2024), c’est en grande partie grâce à la justice. « Même s’il y a quand-même des choses à corriger, mais nous avons un système judiciaire dont on doit être fier», a-t-il ajouté.

Parfois, poursuit -il, il ya la perception et il y a la réalité. Dire qu’on peut avoir une perception qui peut laisser penser que la justice n’est pas indépendante. « Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Nous avons au Sénégal une bonne justice. Tous les jours, les juridictions sénégalaises sont de plus en plus saisies par nos concitoyens. Et si ça se passe ainsi, c’est parce qu’ils croient à la justice», a-t-il laisser entendre dans son propros repris par Senego.