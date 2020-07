Kédougou : Découvrez pourquoi les sociétés minières sont très exigeantes

L’opinion se plaint souvent de la lourdeur des procédures pour accéder à un site d’exploitation minière. Le reporter de xibaaru.sn partage quelques recommandations qu’il faut impérativement respecter sur le site de Petowal Mining Company pour votre sécurité

La santé et la sécurité au travail est la priorité numéro une pour PMC. PMC s’engage à protéger l’intégrité physique et psychique de ses employés, partenaires d’affaires et ses visiteurs. PMC a mis en place des politiques et procédures pour tout nouveau employé ou visiteur ou partenaires d’affaires qui visitent le site minier de Mako. « induction » c’est à dire une orientation/sensibilisation sur les règles, les politiques et les procédures de PMC en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail et environnement en est un exemple A cela s’ajoute les visites médicales d’aptitude, ex : pré-embauche, annuelle et fin de contrat .

« A noter que des inductions et des formations spécifiques sont délivrées à certains employés en fonction de la spécificité de leurs postes de travail. Ces employés doivent valider toutes ses inductions et formations avant de regagner leurs poste de travail. D’où une supervision close pour les accompagner »a confié M Bertrand Kabou, le super intendant Hygiène Santé Sécurité au travail à PMC.

Il reviendra à la charge pour ajouter : « Avant de rejoindre son nouvel poste de travail ou de poursuivre sa visite, le visiteur ou le nouvel employé reçoit un badge, un équipement de protection Individuelle (EPI) composé d’un gilet lumineux, d’un casque et d’une paire de chaussures de sécurité et il sera toujours accompagné durant toute sa visite. Il est formellement interdit d’allumer du feu sur le site quel que soit le motif avancé (thé…).PMC à une politique sur le tabac, il est formellement interdit de fumer n’importe où. Il est aménagé des espaces fumeurs. L’usage de la drogue et de l’alcool est formellement interdit. A la suite d’un test tout employé ayant une alcoolémie supérieure à 0% est passible à des sanctions disciplinaires. Aucun employé ou visiteur ne doit rentrer sur site sous l’influence de l’alcool ou de la drogue. PMC a une politique sur la drogue et l’alcool ».

PMC a une procédure sur la gestion du trafic routier sur site et une procédure sur la conduite des équipements mobiles ou fixes sur site. Tout visiteur véhiculé est admis sur site que sous escorte. Il n’est pas autorisé de conduire sur site lors de son séjour.

PMC a des procédures d’urgence et d’évacuation. PMC a aussi le POI (Plan d’Opération Interne). Exemple, en situations d’urgence, lorsque l’alarme se déclenche, le personnel est invité rejoindre les points de rassemblements les plus proches prévus à cet effet. Il leur sera possible également d’appeler à un numéro d’urgence (que nous tairons pour éviter les fausses alertes). Une fois ce numéro composé, on doit rester calme et décrire la nature de l’urgence en précisant le nombre de personnes impliqués et éviter de raccrocher le premier…

Et tous les employés sont astreints à respecter scrupuleusement les règles. PMC a mis une place un plan de gestion des déchets. Les déchets sont triés et disposés dans des poubelles appropriées. Les poubelles ont des couleurs et chaque couleur respecte le ou les types de déchets à disposer. Le ramassage des déchets est assuré par l’équipe environnementale. Dans le cadre du maintien des relations au beau fixe avec les communautés riveraines, PMC a mis en place un excellent dispositif à travers son département relations communautaires et sociales. Il est interdit à tout employé de PMC ou de ses sous-traitants de résoudre personnellement un grief qui survient entre un membre de la communauté et lui. Le département relations communautaires et sociales est chargé de résoudre ces genres de réclamations dans un délai de 14 jours.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn