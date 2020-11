Kédougou : Sixto Jiménez Muniain a injecté plus de 32 millions de francs CFA dans ses différents projets

Durant ces dernières années, M Sixto et sa famille ont dépensé beaucoup d’argent pour soutenir le développement du département de Kédougou notamment de la commune de Bandafassi. Durant plusieurs jours, le reporter de xibaaru.sn a sillonné les différents villages pour mesurer l’impact de ces différentes réalisations de M Sixto Jiménez dans les villages d’Andjel, Ibel, Iwol, Nathia, Boundoucondy, Bandafassi mais aussi à Kédougou.

Au chapitre des réalisations, l’acquisition d’une batteuse a riz. De deux tracteurs Deutsche et John Der et d’une machine semeuse. Plus de 3.000 plantes de diverses variétés ont été achetées et distribuées dans les villages Nathia Boundoucondy, Andjel, Ibel, Iwol et le lycée de Bandafassi. Plus d’un montant de 50 millions FCFA a été donné en crédit durant ces deux dernières années.

12 motos deux roues ont été achetées par le projet rien que pour faciliter aux habitants de ces villages et aux collaborateurs du projet les déplacements entre les villages et la ville de Kédougou. Six tricycles ont été acquis par le projet et répartis entre les villages d’andjel, d’iwaule, Nathia et Boundoucondy.

Plus d’une centaine de vélos ont été distribués à des amis, jeunes comme vieux. Le projet de la famille Sixto avait également acheté un véhicule 4×4 pour feu- cheikh Tidiane Diallo, le premier coordinateur du projet à Kédougou.

Pour les divers appuis à de tierces personnes et ou aux collaborateurs, le projet a dégagé un montant de 32 millions de francs CFA. 63 ordinateurs, 10 vélos, 35 téléphones, 22 lampes solaires, 15 000 lunettes de soleil et 100 lunettes correcteurs ont été distribués.

Le projet a soutenu plusieurs jeunes pour la formation en soudure métallique, en techniques de labours et en maintenance des équipements du projet notamment les tracteurs et les engins. Ainsi, 3 jeunes sont devenus des techniciens en énergie solaire et électrique, 5 jeunes, des conducteurs de tracteurs. 3 jeunes ont bénéficié de la formation en santé, 2 de la formation en élevage, 2 jeunes en cours d’informatique.

2 jeunes sont devenus des techniciens en dépannage des tracteurs, 2 autres jeunes sont devenus des soudeurs. Grâce au projet mis en œuvre par la famille Sixto, 7 jeunes ont réussi à obtenir leur permis de conduire. Le projet a également financé la formation pour un étudiant.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn