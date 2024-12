Keur Mbaye Fall : Les espaces libérés du TER transformés en dépotoirs

A Keur Mbaye Fall, le Train Express Régional (TER) ne fait pas que des heureux. Si ce bijou de plusieurs milliards permet de fluidifier le transport, il crée de nombreux problèmes aux riverains. Des habitants de cette partie de la banlieue dénoncent le fait que les espaces libérés soient transformés en dépotoirs d’ordures par les habitants. En ce sens, ils ont interpellé le Préfet du département de Pikine pour que des solutions soient trouvées face à l’inertie de la municipalité.

« Monsieur le préfet, je me permets de vous écrire aujourd’hui pour exprimer ma profonde préoccupation concernant l’infrastructure du Ter et son impact sur notre quartier. En tant que résident, je suis inquiet face à l’état actuel des chantiers qui, pour la majorité, semblent à l’arrêt. Ces travaux, censés améliorer notre environnement, se transforment malheureusement en une véritable source de désagrément. Les espaces publics sont envahis par des matériaux de construction, des déchets et des débris, transformant notre habitat en ce qui ressemble à une décharge. Cette situation a un impact direct sur notre qualité de vie et notre sécurité », dénonce Mamadou Dieng dans la lettre adressée à l’autorité préfectorale.

Les riverains de l’annexe du TER se sentent « enfermés dans une sorte de prison, avec des voies d’accès entravées, une circulation compliquée, et une ambiance de négligence qui pèse sur notre quotidien ». Selon ces habitants, « les promesses d’amélioration d’infrastructure se sont muées en un cauchemar où le bruit et l’insécurité deviennent la norme ». Raison pour laquelle ces populations ont décidé d’attirer l’attention du Préfet sur ce problème majeur qui affecte leur cadre de vie.

Dans sa lettre adressée au Préfet, Mamadou Dieng dénonce « l’insalubrité persistante causée par certains commerçants installés aux abords de nos concessions. Spécifiquement, nous faisons référence à nos murs de maisons transformer en urinoirs et dépotoirs d’ordures avec la complicité de la municipalité qui vient prélever des taxes sans pour autant agir pour préserver l’environnement », écrit-il.

Face à la situation, ces populations riveraines demandent aux autorités de « bien vouloir prendre en compte notre situation et d’agir pour remettre ces chantiers en marche, afin de restaurer notre environnement et notre qualité de vie ». Elles estiment aussi que la « transparence et la communication avec les usagers sont également essentielles pour rétablir la confiance et éviter la désolation que nous ressentons ».

Aliou Ngom