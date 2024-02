Khadim Ndiaye : « allons tous au dialogue pour préserver la stabilité du Sénégal »

Voici la position de Khadim Ndiaye, responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) de Touba sur le réaménagement du calendrier républicain et le dialogue politique.

Comment-voulez qu’un Président de la République démocratiquement élu, abdique face à des pressions venues ?

– d’une opposition décrédibilisée par sa volonté de se tailler une « nouvelle Constitution » en voulant imposer un nouveau calendrier électoral créé de toute pièce et en dehors de toute logique juridique et du bon sens ;

– d’une certaine société civile dont les agissements irresponsables et scandaleux procèdent que d’une stratégie de préservation d’intérêts autres que ceux du peuple sénégalais et de la démocratie ;

– d’une presse à la solde de lobbies internes et externes dont le seul but est de déstabiliser, par tous les moyens, le régime en place pour arriver à leur fin ;

– d’un groupe d’universitaires et d’intellectuels, manifestement à la solde d’hommes politiques de l’opposition ;

– de corporations et d’organisations multiformes actionnées que pour accentuer la pression sur le régime et le faire plier ;

– d’une presse internationale et des puissances étrangères au dessein sombre pour le Sénégal dont le seul tort est de préserver, avec fermeté, sa souveraineté et la liberté de définir et de conduire selon ses choix et orientations stratégiques, sa diplomatie, ses relations extérieures ainsi que sa politique économique.

Malheureusement, pour tout ce beau monde, l’Etat, en tant que puissance publique disposant de prérogatives exorbitantes de droit commun qu’il exerce, en toute responsabilité et fermeté, ne saurait être à la merci de groupes de pression soient-elles puissantes et organisées et dont les actions synchronisées ne visent qu’à installer le chaos pour des intérêts bassement personnels et égoïstes.

La fonction de Président de la République que l’on cherche vaille que vaille à banaliser, trouvera, sous le magistère du Président Macky SALL, toute sa sacralité et sa primauté dans l’architecture institutionnelle et républicaine d’un pays dont la culture démocratique sert de modèle et d’exemple partout dans le monde, n’en déplaise à ses nombreux ennemis et détracteurs.

Au demeurant, à chaque fois que des situations particulières se posent, notamment sur le terrain politique, seul le dialogue entre les différents acteurs permet d’aboutir à des consensus qui, une fois matérialisés pour l’intérêt exclusif du peuple sénégalais, s’imposeront à tous.

Par conséquent, allons tous au dialogue pour préserver la stabilité du Sénégal qui est au-dessus de nos personnes.

Khadim NDIAYE,

Responsable politique APR à Touba