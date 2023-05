L’Apr en mode veilleuse à Touba

Si le problème de l’Apr n’est pas réglé, les chances de la coalition Benno Bokk Yaakar sont entrain de s’affaisser tel un château de cartes dans la capitale religieuse.

Et pour cause, beaucoup de leaders ont soit mis leurs activités politiques en berne, soit ils ont tout bonnement tourné le dos au président Macky Sall sans toutefois le dire officiellement. Le constat unanime est que seul l’honorable Député Matar Diop est visible sur le terrain politique. Les autres brillent par leur absence. Dans ce lot, on peut citer nommément le Maire Abdou Lahad Kâ qui ne pose plus aucun acte allant dans le sens de remobiliser les militants. Mieux on ne le sens plus dans les activités politiques sur le terrain.

Dans le lot de ses responsables politiques, on peut citer Isma Dioum par ailleurs Ministre Conseiller. A part les cérémonies officielles lors d’un Magal, il n’est pas visible sur le terrain. Il en est de même pour Mame Khary Mbacké, Mame Saye Mbacké, Docteur Sylla, le Haut conseiller des Collectivités territoriales Alou Sylla entre autres.

Quand à Mor Gaye, un aperiste de la première heure, son engagement politique laisse à désirer.

Du côté des jeunes, seul Bassirou Diagne reste constant car on l’aperçoit aux côtés de Matar Diop à chaque sortie de ce dernier.

En tout état de cause, le président Macky a intérêt à bien revoir ses alliés dans la capitale du mouridisme si réellement il veut compter sur les responsables politiques APR de Touba.

Sinon une énième défaite lors de la prochaine élection présidentielle de 2024 est envisageable.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn