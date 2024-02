Khalifa Sall à la communauté chrétienne : «Saint temps de Carême»

La communauté chrétienne débutera le carême ce mercredi 14 février 2024. Ainsi pendant 40 jours, les fidèles chrétiens notamment les catholiques sont appelés à observer le jeûne, la prière, la méditation, le partage et l’ouverture à l’Autre. Dans une note parvenue à la rédaction, Khalifa Sall a envoyé un message à cette communauté.

« En ce mercredi des Cendres, début du Carême, je souhaite à nos parents chrétiens un temps de réflexion profonde, de renoncement et de purification. Que le chemin vers Pâques soit pour chacune et chacun l’occasion de se recentrer sur l’essentiel et se rapprocher de Dieu. En ces moments où les cœurs et les esprits des Sénégalais sont parfois troublés, je souhaite que vos prières nous guident vers la paix et l’apaisement. Que Dieu nous accorde la force de construire des ponts et de répandre l’amour et la compréhension mutuelle. Saint temps de Carême. », a écrit Khalifa Ababacar Sall, candidat à l’élection présidentielle.