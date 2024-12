Khalifa Sall : « Ce qui est arrivé à Barthélémy est inacceptable…nous nous battrons »

C’est depuis la France que Khalifa Sall a suivi les déchéances de Bathélémy Dias de ses fonctions de maire et de député. Le patron de Taxawu Sénégal n’a pas caché sa colère. Et selon lui, ils vont se battre.

«J’avais espéré qu’avec cette troisième alternance, les tenantes du pouvoir qui avaient été des opprimés ne se transformeraient pas en bourreaux, surtout vis-à-vis d’une personne, Barthélémy Dias, qui a œuvré à ce que l’opposition soit unie pour faire ce qu’elle a fait en 2021 et en 2022. Je suis entré en contact avec Ousmane Sonko par Barthélémy Dias. Je n’avais jamais pensé que leur relation se détériorerait à ce point. Ce qui l’étonne, c’est que d’abord, concernant son mandat de député, nous n’avons pas compris pourquoi le ministre de la Justice n’a pas usé de cette prérogative pour les 4 ou 6 mois, d’Avril à novembre, pour le faire déchoir de son mandat de député. Pourquoi avoir attendu la deuxième élection, la deuxième légitimité de Barth, pour initier cette procédure. Elle est à condamner. Et nous nous battrons. Pour la ville de Dakar, j’avais souhaité secrètement que ce qui m’est arrivé ne se reproduirait plus jamais, malheureusement, hélas! Ce qui est arrivé à Barthélémy Dias ces derniers jours est inacceptable. Ce n’est pas élégant et c’est inacceptable. On a usé de stratagèmes, même si c’est la loi, pour chercher à le priver de sa légitimité et de son mandat. Ce stratagème ne saurait prospérer», a déclaré Khalifa Sall sur RFM.