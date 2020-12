Khalifa Sall et Taxawu Dakar rencontrent le CRD

Communiqué conjoint du Taxawu Dakar et du Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD)

Le jeudi 10 décembre 2020, une délégation du Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD) a rencontré une délégation de Taxawu Senegaal, dirigée par M Khalifa Ababacar Sall. Elle a eu lieu au domicile du Président Abdoul Mbaye, Président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT).

Les discussions ont porté sur la situation nationale et les perspectives politiques notamment la nécessité de mettre en place une large plateforme de rassemblement des forces politiques de l’opposition et citoyennes en vue de défendre et préserver les acquis démocratiques, très sérieusement compromis depuis l’arrivée au pouvoir de Macky Sall et d’ouvrir la perspective d’une alternative politique crédible.

Les deux délégations ont conclu leurs échanges par de larges convergences de vue sur le diagnostic de la situation nationale, marqué par la confiscation des libertés par le régime de Macky Sall, la spoliation des ressources naturelles (les ressources minières et les terres), un système de santé et une école malades, une jeunesse désemparée qui n’a plu foi en son pays et contrainte à l’émigration clandestine au prix de centaines de pertes en vies humaines, les pénuries d’eau qui contrastent mal d’avec une cherté inexplicable des factures, les lancinantes questions d’assainissement, de mobilité urbaine et péri –urbaine ; bref, au total une mauvaise gestion du pays sur fond de corruption généralisée.

Pour les deux délégations (Taxawu et CRD), ce qui précède appellent à un sursaut patriotique et citoyen en vue de construire sans délai un front large et uni de l’opposition et de la société civile pour parvenir à faire obstacle au régime de Macky Sall et à remettre le pays dans la voie d’une autre perspective politique.

En ce qui concerne plus particulièrement les questions liées au processus électoral et de l’audit du fichier électoral, les deux délégations ont retenu qu’il conviendrait de maintenir et de renforcer le FRN au regard des démarches engagées et des résultats déjà obtenus dans le cadre du « dialogue politique ».

Enfin, les deux délégations ont convenu de poursuivre, chacune en ce qui la concerne, les concertations déjà engagées avec les composantes de l’opposition et de la société civile avant de se retrouver en assemblée générale avec toutes les parties prenantes qui seraient intéressées pour indiquer, d’un commun accord, la direction à prendre.

Fait à Dakar le 10 décembre 2020

Pour le CRD : Abdoul Mbaye

Pour Taxawu Senegaal : Khalifa Ababacar Sall