Khalifa Sall se rebelle contre Sonko…il fonce vers le Palais

Khalifa Sall renaît de ses cendres tel un Phoenix. Le leader de Taxawu Sénégal veut rattraper le temps perdu. Il veut être le cinquième président. Pour cela, l’ancien maire de Dakar s’est débarrassé de son plus grand problème. Les relations qui le liaient à Ousmane Sonko se sont défaites. Le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a trahi son ami et compagnon. Une aubaine pour Khaf qui a les mains libres pour l’élection présidentielle du 25 février 2024.

C’est fini entre Taxawu Sénégal et Pastef. Les manœuvres souterraines de Birame Souleye Diop sont passées par là. Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a tout fait pour éjecter les députés de Khalifa Sall. Une chose que Abba Mbaye et ses camarades dénoncent. Mais le candidat à l’élection présidentielle n’abandonne pas pour autant ses hommes. «Je tiens à exprimer ma fierté et tout mon soutien aux députés de Taxawu Sénégal qui ont fait montre d’un sens élevé des responsabilités et d’un esprit de dépassement et de désintéressement remarquable», a réagi l’ancien maire de Dakar.

Une sortie qui qui met fin au compagnonnage entre Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Depuis que le mentor de Barthélémy Dias est allé au dialogue, c’est le froid entre lui et le maire de Ziguinchor. Jusque là, le rubicon n’a pas été franchi. Mais l’acte posée par Yewwi Askan Wi scelle la fin de cette alliance inceste. Khaf se libère ainsi du joug de Sonko. Son compagnonnage avec le leader de l’opposition radicale l’a toujours relégué au second plan. Sonko faisait de l’ombre à Khalifa Sall.

Il a toujours été derrière le patriote en chef. S’il en est ainsi, c’est parce qu’au sein de YAW, on a préféré mettre Ousmane Sonko au-devant. Ce qui fait de lui un obstacle à franchir. Depuis qu’il s’est rangé derrière le maire de Ziguinchor, le soleil de Khaf ne brillait plus. Parfois c’est Barthelemy Dias qui faisait le boulot à la place de son mentor. Mais il fallait à Khalifa Sall une occasion pour se sortir de cette alliance. En chassant les députés de Taxawu Sénégal, il obtient ainsi un message «divin» de Pastef : la fin de son compagnonnage avec un boulet.

Ousmane Sonko était devenu ce boulet. Son nom rime avec violence, défiance envers l’autorité et attaques contre les chefs religieux. Toute personne qui s’allie au patriote en chef est aussi coupable que lui. Un véritable problème pour un leader qui aspire à diriger une République. En bon socialiste, l’ancien maire de Dakar est sorti d’un guêpier qui a failli l’emporter. Désormais il vogue en homme libre. Il n’est plus le sujet de Sonko, il a été amnistié. Et pour couronner le tout, il a payé les 5 millions d’amende pour son quitus fiscal.

Désormais, plus rien ne se dresse entre lui et le pouvoir. L’ancien maire de Dakar et ses hommes sont à fond dans la campagne de collecte de parrainages. Khaf semble diriger les troupes. Il a entrepris un long périple à travers le territoire national. Avec Barthélémy Dias à Dakar, il est sûr de faire une bonne collecte. Mais pas seulement, il est l’un des favoris de l’élection présidentielle. Dans certains sondages, il arrive même avant le PROS (Président Ousmane Sonko).

Sonko dégringole depuis qu’il s’est lancé sur le chemin de la révolution. Ces nombreux appels à la résistance ont coûté très cher aux jeunes. Une quarantaine de vies perdues dans des manifestations. Ce, dans l’unique but de satisfaire les caprices d’un homme. Tout le contraire de Khalifa Sall qui préféré préserver son image restée intacte. Seule l’affaire de la caisse d’avance était une tâche noire dans son parcours. Mais en payant l’amende, il s’est acquitté de sa dette.

Khalifa Sall revient sur la scène politique. Le leader de Taxawu Sénégal est à sa dernière ligne droite. S’il rate cette présidentielle, les choses risquent de se corser pour lui. Il est au dernier virage de sa carrière politique. Et il n’a plus le droit de commettre des erreurs de débutant.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru