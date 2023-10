Un faux mara ment en direct sur Sonko…(Regardez)

Ousmane Sonko a bon dos. Le leader du défunt parti Pastef est un faiseur de roi. Quand on le défend, on est sûr d’être le héros de milliers de personnes. Mais quand on le critique, on perd des ailes. C’est ce qu’a compris un minus qui se prend pour un grand marabout charlatan. Il est devenu célèbre grâce à au leader du Pastef. De marabout, il est devenu chroniqueur sur une télé de la place parce qu’il débite des « insultes » envers le régime et encense Sonko. Après avoir passé un bon temps en détention provisoire à Rebeuss, l’homme ne veut plus s’arrêter aux insultes. Il va plus loin en racontant les secrets de Sonko lors de son passage à l’hôpital…

Le marabout Chroniqueur, Cheikh Bara Ndiaye est un citoyen lambda qui a su gravir des échelons à la seule évocation du nom de Sonko, leader du défunt parti Pastef. Non seulement, il était un illustre inconnu, mais il cherche à se trouver une renommée par le seul nom d’Ousmane Sonko. Ses analyses sont très piètres, car étant très limité intellectuellement, ses analyses même un élève du CI ne le feraient pas.

Bara Ndiaye aime jouer le rôle d’un maso. Voilà pourquoi, il a voulu se faire envoyer en prison et est même entré en grève de la faim durant sa détention. Comme ça, il va se faire passer pour la parfaite victime persécutée par le régime pour des convictions politiques dont il ne maitrise rien. Bara Ndiaye ne peut tromper personne tant il est un minus intellectuel.

Avant de rallier la cause de Sonko, le faux marabout passait son temps sur le plateau d’une télé de la place, à s’en prendre aux véritables marabouts. Il se présentait comme un faiseur de miracles qui attirait ses proies avec quelques versets. Seulement, il passe comme étant un véritable arnaqueur politique. Bara Ndiaye a voulu tout simplement profiter du seul nom d’Ousmane Sonko pour se faire connaître car étant commentateur dans une télévision de la place afin de bénéficier de retombées si le leader de l’ex-Pastef passe Président de la République à l’issue de l’élection présidentielle de 2024.

Et quand Sonko est monté en flèche, Cheikh Bara Ndiaye s’est accroché à sa chemise pour devenir son plus farouche défenseur. Et la stratégie a réussi. Il est devenu un allié de Sonko puis prisonnier célèbre. Bara Ndiaye cherche à tromper tout son monde. Il tient des discours encenseurs à l’endroit d’Ousmane Sonko rien que pour appâter les partisans de ce dernier.

Et depuis ses déclarations sont très suivies par la galaxie Sonko et la classe politique. Et surtout cette dernière vidéo devenue virale. L’homme est dans le plus profond secret de Sonko. (Voir vidéo en pièce jointe) Une vidéo incroyable. L’homme raconte des contrevérités. Un mensonge de haute voltige. On ne sait même pas comment un individu peut tenir un discours si mensonger. Le mara Bara Ndiaye à travers cette vidéo se dévoile.

Il se découvre sous son véritable visage aux yeux des Sénégalais. Comment peut-on débiter des mensonges si grossiers. Sonko était en réanimation et regardait la télé. Quelle utopie ! Le faux mara Bara Ndiaye est frappé par la mythomanie. Le peu de sympathie qu’il avait auprès de Sénégalais qui avaient compati, lorsqu’il avait été jeté au gnouf, il est en train de le perdre. Bara Ndiaye, non seulement il verse dans le dénigrement, est aussi un grand insulteur.

Il ne respecte pas les institutions de la République qu’il passe tout son temps à insulter. Engagé derrière Ousmane Sonko pour qui il se donne corps et âmes, Bara Ndiaye avait été inculpé pour « atteinte à la sûreté de l’Etat, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et actions directes ». Prétextant sa maladie fragile, ses avocats ont dû jouer sous ce registre alors qu’il observait une grève de la faim pour lui faire bénéficier d’une liberté provisoire.

C’est dire qu’il s’est joué de çà pour humer l’air de la liberté.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn