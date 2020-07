Khalifa Wade (APR) à Abdoul Mbaye : « Il est le plus nul des PM que le Sénégal ait jamais connu… »

La dernière sortie de l’ancien Premier Ministre Abdoul Mbaye via la presse frustre les partisans de la mouvance présidentielle. Face à la presse ce mercredi, Khalifa Wade et Cie n’ont pas mis de gants pour taillader le leader en chef de l’ACT : « La récente sortie d’Abdoul Mbaye contre le régime du Président Macky Sall est regrettable. Cela le rapetisse davantage. Il doit savoir qu’il est une catastrophe politique et en illustre son incapacité à faire bouger les choses lorsqu’ il a été nommé, contre toute attente, Chef du gouvernement de la République du Sénégal en 2012. Il est le plus nul des PM que le Sénégal ait jamais connu. Voilà un homme ingrat, fou de rage qui invente des CV mensonges contre celui qui, pourrant, l’a porté au pinacle. C’est vraiment honteux de sa part », regrette le responsable politique du parti présidentiel (APR) à Kaolack.

M.Wade, de renchérir : « Con traitement à ce qu’il veut faire savoir à l’opinion, Abdoul Mbaye est un vrai dealer , mieux, un grand bandit financier. Il est au cœur des mic-macs qui entourait l’argent amené par le dictateur tchadien Hissène Habré. Il est un adepte du blanchiment d’argent. C’est pourquoi son passage à la tête de la station primatoriale était un drame ».