Kolda : A quel jeu jouent les détracteurs de Mame Boye Diao ?

Un semblant de rébellion dans les rangs de Mame Boye Diao est agité par certains détracteurs de Kolda. Ainsi, Idrissa Dabo a quitté la mouvance autour du Directeur des Domaines pour rejoindre le mouvement » Ensemble Pour le Sénégal de Mamadou Saliou Sow.

Seulement le hic de ce ralliement est que ce responsable n’a pas de base politique et pour tirer le diable par la queue, il s’érige en un véritable chasseur de prime. Son modus opérandi est de vouloir faire chanter le Directeur des Domaines et profiter de ses largesses.

D’autre part, ses semblants de détracteurs contestent le rôle de coordonnateur Boun Oumar Dia envoyé spécial auprès des familles religieuses qui est entrain de battre un travail remarquable dans la commune et le département de Kolda.

Pour apporter la réplique, les inconditionnels de Mame Boye Diao continuent de montrer aux koldois le leadership politique de ce dernier qui n’a qu’une seule préoccupation à savoir aider les populations à sortir des difficultés avec des actions concrètes. L’appareil dentaire de l’hôpital en est une parfaite illustration.

Dans la même veine et sous la direction de Boun Oumar Dia, des ralliements fusent de partout car avec un esprit de rassembleur, il arrive a faire rallier à la cause de Mame Boye Diao beaucoup de koldois et ceci en respectant à la lettre les recommandations du Directeur des Domaines dans la commune et au-delà.

En tout état de cause, la démarche politique de Mame Boye Diao continue de plaire aux populations à qui il reste attaché et est toujours disponible pour leur apporter son soutien.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn