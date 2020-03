KOLDA : La mesure de fermer les écoles et établissements est bien respectée

A Kolda, la décision du chef de l’Etat de fermer toutes les écoles et établissements, est appliquée à la lettre. Sur l’ensemble du territoire communal, aucune école ou établissement n’a ouvert ses portes. Un tour de gauche à droite a permis de constater concrètement le respect et le niveau d’exécution de cette importante mesure. A tous les lieux qui font état de temple du savoir, pas l’ombre d’un seul élève ou un quelconque enseignant. Élèves et enseignants sont restés à la maison loin de leurs lieux de travail. Seuls les gardiens des lieux, figurent en bonne place dans une ambiance ou silence de cathédrale. Et pour éviter une éventuelle présence de certains récalcitrants, salles de classes, bureaux, et autres portes sont complètement fermés à clés. Même les portes principales d’entrée restent fermées par ceux qui ont la charge de la sécurité des lieux. Certains gardiens interrogés, affirment que ni élève, ni enseignant, personne n’est venue sur les lieux. Ainsi les écoles et établissements sont vides, désertes et orphelins de leur monde. Dans les écoles et établissements installés en plein air dans le monde rural, les cours de récréation et les vérandas des bâtiments sont en partie occupées par des animaux.

ELHADJI MAEL COLY