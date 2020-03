Daouda Sow critique l’émission « Salle des professeurs » de la TFM 

Ziguinchor : Daouda Sow, membre de la COJER traite de discriminatoire l’émission « Salle des professeurs » de la TFM

Dans un communiqué envoyé à la presse locale l’apériste dénonce et condamnent la nouvelle émission de la Tfm : « Je suis farouchement contre la plateforme intitulée « Salle des Professeurs initiée » par la TFM. Cette démarche qui ne touchera pas l’ensemble des apprenants du territoire national même si on sait que nous sommes dans un pays en voie de développement où 17. 012 localités ne sont pas encore entièrement électrifiées à savoir : les 3067 localités non électrifiées dans la verte Casamance, les 1193 localités sans électrification à Kaffrine, les 762 localités non électrifiées dans la région de Matam et les 1663 localités non encore électrifiées dans la région de Diourbel. Ces informations de taille sur la non entièreté de l’électrification dans certaines régions, pourraient servir à une meilleure compréhension sur les raisons de mon alerte.»

Dans un souci d’équité, le jeune apériste dira que « l’accès à la télévision n’est pas universel encore moins à l’Internet. Alors rappelons par-là que le programme enseigné dans les écoles est unique, mais vous conviendrez avec moi que les enseignants peuvent ne pas être sur la même longueur d’onde en ce qui concerne les thèmes. Dans ce cas de figure, le rôle de la télévision devrait être d’informer la population en temps réel sur l’évolution de cette pandémie, de sensibiliser. A mon humble avis, Il est plus pertinent de se conformer aux mesures préventives qui consistent à circonscrire avec efficacité l’épidémie, ou de conseiller aux parents d’organiser des séances de révision pour leurs enfants à domicile, que de vouloir instaurer une nouvelle forme de discrimination qui ne dit pas son nom dans les foyers d’où les revenus mensuels varient d’un parent à l’autre. »

Dans ce communiqué, Daouda Sow a interpellé le ministre de l’Education « En somme, Je lance un appel à l’endroit du Ministère en charge de l’éducation nationale d’intervenir avec insistance pour réguler afin de soutenir le Président de la république dans sa démarche inclusive pour qu’il y ait l’équité sociale , et territoriale où tous les citoyens se valent dans un commun vouloir de vivre commune en toute quiétude.»

Par ailleurs ce responsable de la COJER, a adressé ses vives félicitations au président Macky Sall pour avoir pris des mesures fortes contre le Coronavirus.

DEMBO JUNIOR COLY ZIBAARU/ ZIG