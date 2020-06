Kolda : Un mouvement citoyen rend propre la gare routière

ELHADJI MAEL COLY

Il s’appelle « Kolda Debout » , ce mouvement citoyen qui s’active dans le social au Fouladou. Après s’être distingué dans plusieurs secteurs d’activité, le Mouvement Kolda Debout(MKD) a investi la gare routière. L’objectif est de rendre propre tous les locaux y compris la cour. C’est bien une opération de désinfection et de nettoiement de la gare routière en ce début d’hivernage. En partenariat avec la mairie de kolda de par ses travailleurs du Fond d’Entretien Routier Autonome (FERA), le Mouvement Kolda Debout a enlevé saleté et ordures, des différents endroits du garage. Ainsi un décor vivable s’en est suivi après les coups de balais et de pelles de tous ces travailleurs du jour qui ont conjugué des efforts pour rendre reluisant cet endroit public. Un corps sain dans un environnement sain, le Mouvement Kolda Debout en a fait un sacerdoce en donnant un nouveau visage à la gare routière de kolda au grand bonheur des usagers. Et à sa grande satisfaction, Bouly Vieux Diedhiou chef des lieux, a vivement remercier ce mouvement citoyen qui dit’il est à son énième action à l’endroit du monde du transport. Rappelant que dans le cadre de la crise sanitaire due au coronavirus, le Mouvement Kolda Debout a soutenu le regroupement des chauffeurs et transporteurs en denrées alimentaires. Cette opération de set setal initiée par le MKD s’est déroulée en présence du préfet du département qui a tenu a encourager ce mouvement citoyen dans son ensemble des différentes activités qu’il déroule au profit des populations. A voir de plus prés, Abdourahmane Baldé dit Doura, et ses camarades ne faiblissent pas dans leurs actions à développer kolda et à sortir son monde de la précarité qui n’est pas une fatalité, mais un manque d’initiatives soutenues.