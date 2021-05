korité 2021 : Le message de Pardon de Karim Wade

Le Message de Karim WADE à l’occasion de la célébration de l’Aïd El Fitr ce jeudi 13 mai 2021

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Au nom d’Allah, le Clément et le Miséricordieux,

Chers compatriotes, nous célébrons cette année la fête de l’Eid El FITR quelques jours après que nos frères chrétiens ont fêté Pâques qui commémore la résurrection de Jésus. Pour les uns comme pour les autres, le mois de jeûne représente un mois de piété, de charité et de souci de l’autre. Il constitue également et surtout une des manières par lesquelles nous rendons un culte à Dieu.

En effet, le jeûne invite chacun d’entre nous à mieux remplir ses obligations, dont celle de cultiver la paix et la justice pour consolider notre volonté commune de vivre ensemble sur cette terre que nos ancêtres nous ont léguée et il nous appartient de transmettre aux générations futures les traces de notre histoire, le respect de nos valeurs où l’intolérance et l’instrumentalisation de la force pour régler des différends ont été toujours bannis.

Je vous présente à tous, mes sœurs et mes frères, mes meilleurs vœux en implorant le Tout Puissant d’accepter notre jeûne, nos prières et nos bonnes œuvres en ce mois béni de Ramadan.

Je voudrais également saisir cette occasion pour exhorter la jeunesse à faire preuve de résilience, d’ambition et de dynamisme pour développer le Sénégal de demain que nous allons construire ensemble.

J’implore enfin, en ce jour sacré, célébré par les musulmans du monde entier, le pardon de chacune et de chacun d’entre vous tout en souhaitant que cette fête de Korité et du partage célébrée aujourd’hui contribue à renforcer la concorde et la cohésion sociale dont notre beau pays le Sénégal a tant besoin.

Baal leen ma akh, baal naa leen !

Que Dieu veille sur le Sénégal et l’Afrique !

Dewenati !

Karim Wade

Doha, le 13 Mai 2021