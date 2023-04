Korité 2023 : Sonko lance un message de paix et ouvre le feu sur des magistrats

En marge de la prière de Korité, le Maire de Ziguinchor s’est adressé à la presse. Ousmane Sonko, qui a eu d’emblée une pensée pour ses soutiens arrêtés, parle de détention arbitraire qui, selon lui, est l’œuvre de quelques magistrats « aux ordre » qui « exécutent de sales besogne ».

Pour le maire de Ziguinchor, c’est un groupe de « magistrats couchés » qui font arrêter d’innocents citoyens « plus utiles que ces magistrats » et qui vont passer la Korité loin de leurs familles et de leur communauté.

Ousmane Sonko se dit fondamentalement attaché à la paix mais pour lui, pour faire la paix, il faut être deux. Le Maire de Ziguinchor déplore le fait que les mécanismes de régulation tant salués jadis faiblissent et que l’on constate deux poids deux mesures a semblé dire Ousmane Sonko qui rappelle que si l’on continue à les contraindre de se défendre, ils se défendront non sans déclarer qu’il fera tout pour que les détenus soient libérés le plus tôt possible.

L. Badiane pour Xibaaru