Korité 2024 : Les voeux de Anta Babacar Ngom

Assalamou aleykoum, mes chères sœurs, mes chers frères. En cette fin de mois beni du Ramadan, permettez-moi d’adresser à l’ensemble de la Oumma Islamique mes vœux les plus sincères pour une célébration de la Korité empreinte de joie et de paix.

Que cette journée symbolise le renouveau et le renforcement de notre tissu social, et que le Tout-Puissant accepte nos prières et nos jeûnes.

C’est avec un esprit de solidarité et d’espérance que je prie pour que nos efforts collectifs en faveur de la paix et de la prospérité du Sénégal soient couronnés de succès. Que cette célébration renforce notre engagement commun envers l’harmonie sociale et le bien-être de tous nos concitoyens.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très joyeuse fête de l’Aïd.

Dewenaty.

Anta Babacar Ngom