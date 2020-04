Koungheul a soif…48 h sans eau

Une pénurie d’eau est notée à Koungheul depuis deux jours. Les populations, excédées, crient leurs ras-le-bol et lancent un appel aux autorités pour régler une bonne fois pour toute la question de l »eau dans la localité.

Les habitants de certains quartiers de la commune de Koungheul ne savent plus où se donner de la tête. Les forages de la commune sont tombés en panne depuis deux jours. Il ne se passe plus un jour dans la capitale Bambouck sans que les populations ne souffrent du manque d’eau.

En effet, depuis deux (2) jours, les habitants de certains quartiers peinent à retrouver le liquide précieux.

Pour rappel, il y a un peu moins d’un an, la ville avait connu ce même calvaire. Avec une population de plus de plus 20 000 habitants, c’est la croix et la bannière pour se procurer du liquide précieux.

Les habitants de Koungheul et environs se rabattent sur les villages environnants comme Darou Wolofs, Médina, entre autres, pour étancher leur soif.

En ces temps où les populations sont préoccupées par la lutte, voire la riposte contre le Covid-19, les koungheulois sont confrontés à un manque criant d’eau.

Ils en appellent aux autorités de la ville pour une solution immédiate à ce problème, d’autant plus que l’eau est indispensable à la vie. Et qu’en cette période de coronavirus, les déplacements vers les autres villages sont limités et presque intolérables.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn