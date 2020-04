Kylie Jenner achète une maison à…36 millions de dollars (photos)

Si certains sont confinés dans de petits studios parisiens, d’autres, comme Kylie Jenner, occupent leurs journées dans de gigantesques propriétés à Los Angeles. La jeune milliardaire vient d’acquérir une nouvelle villa gigantesque.

14 salles de bain, 7 chambres à coucher, piscine, palmiers,… Non, il ne s’agit pas d’une offre de voyage dans une maison d’hôtes paradisiaque mais bien de la nouvelle maison de Kylie Jenner. La chérie de Travis Scott s’est offert une nouvelle propriété digne d’un véritable complexe hôtelier à Los Angeles. TMZ rapporte en effet que la plus jeune milliardaire de l’histoire vient de s’offrir une maison de plus de 1700 mètres carrés pour la modique somme de 36,5 millions de dollars. Et le Daily Mail en propose un aperçu, avec plusieurs photos en guise de visite ! Mais attention. Toujours très maline en ce qui concerne ses finances, la cadette du clan Kardashian-Jenner a obtenu une belle ristourne sur cette propriété qui était vendue initialement au prix de 45 millions de dollars. La belle brune sait négocier pour obtenir ce qu’elle souhaite.

Gigantesque home cinéma, écran de projection extérieur pour des séances Netflix en plein air, la maison comporte également plusieurs bars, des salles de jeux, une salle de gym et un espace de sport. La propriété dispose également d’un terrain de basket-ball et même d’un espace pique-nique. Un énorme palmier sublime le jardin et donne une petite touche exotique à cette sublime propriété. Pour accueillir ses invités, Kylie pourra leur proposer 4 maisons d’hôtes indépendantes.

Deux appartements tout équipés et deux suites supplémentaires avec entrées privées pour toujours plus d’intimité. Cette magnifique propriété est bien sûr protégée avec un poste de garde 24h sur 24 et 7 jours sur 7.