Kim Kardashian gagne 1 million de dollars par post instagram

L’impressionnant tarif des posts Instagram de Kim Kardashian

Kim Kardashian a affirmé que ses posts Instagram lui rapportaient jusqu’à un million de dollars chacun.

Kim Kardashian a su rendre sa notoriété sur les réseaux sociaux très lucrative ! Selon Business Insider, la star de la télé-réalité américaine a révélé, dans le cadre d’une affaire judiciaire l’opposant au site de vêtements Missguided, combien coûtait un partenariat avec elle sur Instagram. On apprend ainsi que Kim Kardashian gagne généralement un million de dollars pour « une seule publication sur Instagram faisant la promotion du produit d’une autre entreprise qui me plaît ».

Quand il s’agit de promotion régulière allant au-delà d’un simple post, Kim Kardashian indique qu’elle tente alors de conclure des accords avec les marques pour un montant de plusieurs millions de dollars en essayant d’obtenir des parts chez le titulaire de la licence. L’icône de la télé-réalité est également une business woman hors pair et son avocat Todd Wilson assure que ce type de partenariats ont été conclus « à de nombreuses reprises » par le passé. « En vertu de cette licence, l’entreprise a le droit d’utiliser le nom et l’image de Kim pour faire de la publicité et vendre ses produits « , a précisé l’avocat de la star américaine et de sa société Kimsaprincess.

Une indemnité de plus de 6 millions de dollars (5,35 millions d’euros) par an

Et Kim Kardashian n’a même pas de lourdes contraintes publicitaires en retour ! « Kim a des obligations promotionnelles minimales », précise en effet son avocat. Todd Wilson ajoute qu’il a négocié récemment au nom de la femme de Kanye West avec une entreprise de biens de consommation et qu’ »en contrepartie, cette société de biens de consommation a accepté de verser une indemnité de plus de 6 millions de dollars (5,35 millions d’euros) par année, en plus de l’octroi d’une participation substantielle dans la société ».

Kim Kardashian explique de son côté qu’elle refuse fréquemment des transactions potentielles et insiste sur l’obligation des sociétés d’obtenir son accord avant de faire la promotion de produits qui utilisent son nom et son image. C’est pour cette raison qu’elle a intenté une action en justice contre Missguided devant le tribunal du district central de Californie en accusant la marque de prêt-à-porter de « détournement illégal » de l’image et du personnage de Kim Kardashian. Elle demande 10 millions de dollars (environ 9 millions d’euros) en dommages et intérêts.