Premier League : une reprise prévue le 8 juin prochain…

La Premier League anglaise pense à une reprise de la saison le 8 juin, à huis clos, selon le journal The Times.

Il reste 92 matches à jouer pour le compte de la saison actuelle de première division anglaise. Et selon The Times, les instances du football anglais ont eu des discussions avec le gouvernement pour mettre en place un calendrier. Ainsi, les matches se dérouleraient à huis clos, avec un maximum de 400 personnes autorisées pour une reprise prévue le 8 juin prochain et une fin de saison au 27 juillet. Des échauffement individuels devraient être la norme et des vestiaires supplémentaires pourraient être mis en place.

La Premier League ne veut pas imiter l’Eredivisie

The Times précise que la Premier League fera tout pour éviter une annulation de la saison, comme cela a été décidé aux Pays-Bas. À noter que la date du 22 août a été mise sur la table pour le début de la saison 2020-21. Pour rappel, la Premier League anglaise est suspendue depuis depuis le 13 mars dernier.