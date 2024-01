Revue de presse : La CAN en Côte d’Ivoire à la UNE des quotidiens

Tous les quotidiens dakarois parus ce samedi 13 février 2024 ont les yeux tournés vers la Côte d’Ivoire où l’équipe nationale de football défend son titre continental, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), dont le coup d’envoi sera donné cet après-midi.

‘’34ème Coupe d’Afrique des nations de football : ça démarre aujourd’hui !’’, annonce le Soleil en manchette. Le quotidien national souligne que ‘’les autorités, le chef de l’Etat Alassane Ouattara au premier chef, ont mis les gros moyens pour réussir la plus grande Can de l’histoire’’.

Le journal indique qu’’’un spectacle grandiose est prévu au stade Ebimpé, avec une cérémonie d’ouverture de 18 minutes, suivie d’une prestation musicale de 5 minutes’’.

Sud Quotidien écrit qu’’’à quelques heures du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), les capitales économiques et administratives de la Côte d’Ivoire, Abidjan et Yamoussoukro, sont plongées dans l’effervescence de la plus prestigieuse des compétitions sportives sur le continent’’, souligne le journal.

‘’Akwaba !’’, s’écrit le quotidien du Groupe Sud Communication en manchette, soulignant que cette 34e édition de la CAN est ‘’placée sous le sceau de l’hospitalité’’.

Le quotidien Enquête prévient que ‘’cette Can est partie pour être la plus disputée de l’histoire’’.

Le quotidien Record rassure sur l’état d’esprit de l’équipe nationale. ‘’Des Lions serins et concentrés’’, titre en une le quotidien sportif. Le journal informe qu’ils ont ‘’tenu hier [vendredi]’’ leur troisième séance d’entrainement au terrain annexe du stade Charles Konan Banny.

Le journal Stades se préoccupe lui du dispositif d’attaque que le sélecteur national Aliou Cissé devra concocter face aux Scorpions. ‘’Qui à la pointe de l’attaque contre la Gambie ?’’, s’interroge le journal.

Il explique qu’après le forfait de Boulaye Dia, ‘’Aliou Cissé devra choisir entre Habib Diallo, Nicolas Jackson, Abdallah Sima ou Bamba Dieng pour démarrer à la pointe de l’attaque’’.

L’Observateur donne la parole à Pierre Lechantre, vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations en 2000 avec le Cameroun, lequel donne la recette pour éviter la malédiction du champion d’Afrique.

Le journal s’est aussi intéressé aux tenues des différentes sélections, évoquant ‘’une Can de haute couture’’.

En politique, L’As informe que ‘’le Conseil constitutionnel a rendu publique hier la liste provisoire des candidats qui vont compétir à la prochaine élection présidentielle’’. Le journal précise que 21 candidats ont ‘’franchi l’étape des parrainages’’.

‘’Les 7 +Sages+ valident tout le monde’’, informe à son tour Le Quotidien.

Commentant cette décision, Walfadjri estime que ‘’l’élection présidentielle du 25 février prochain va battre le record de participation’’. Et le journal pense que ‘’cette pléthore de candidats risque de faire l’affaire du premier ministre Amadou Ba, candidat de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, s’il arrive à convaincre les frondeurs Aly Ngouille Ndiaye, Boun Abdallah Dionne et Mame Boye Diao de renoncer à leur candidature pour le soutenir’’.

Source APS