La CDP préoccupée par la prolifération de vidéos d’enfants sur les réseaux sociaux

La Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) du Sénégal exprime sa vive préoccupation concernant la prolifération de vidéos impliquant des enfants sur les réseaux sociaux.

Le dernier incident en date, largement relayé, concerne un enseignant qui a filmé une élève ayant des difficultés de diction et de prononciation, avant de publier la vidéo en ligne sans considération pour l’image de l’enfant concernée.

La CDP déplore et désapprouve la diffusion et le partage dans les réseaux sociaux de cette vidéo qui constitue une violation flagrante des données personnelles de l’enfant. De même, la CDP condamne avec la plus grande fermeté ces agissements qui constituent une atteinte manifeste aux droits fondamentaux des enfants, notamment leur droit à la vie privée et à la protection de leur image.

Il convient de rappeler que :

La collecte et la diffusion d’images de mineurs sans le consentement préalable de leurs représentants légaux sont strictement interdites .

Le Code pénal sénégalais sanctionne expressément le partage et la divulgation d’images portant atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne humaine .

L’exposition inconsidérée des enfants sur les réseaux sociaux les expose à des risques avérés de cyberharcèlement et peut engendrer des conséquences délétères sur leur développement psychologique , leur parcours scolaire et leur future insertion professionnelle .

Face à ces enjeux cruciaux, la CDP appelle solennellement :

Les professionnels de l’éducation à faire preuve d’une vigilance accrue et d’un sens aigu des responsabilités dans l’usage des technologies numériques en milieu scolaire .

L’ensemble des citoyens à une prise de conscience collective quant aux dangers inhérents à l’exposition des mineurs sur les réseaux sociaux .

Les autorités compétentes à renforcer les dispositifs de prévention et de sanction des infractions liées à l’exploitation de l’image des enfants en ligne .

Le Président