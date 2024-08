Sidy Braham Dieng : « Le Sénégal demeure un partenaire stratégique du monde Occidental »

La diversification des partenariats stratégiques du Sénégal au moment du recentrage de la coopération militaire française constitue une aubaine pour les puissances émergentes affiliées à la doxa de rééquilibrage des relations internationales promue par les BRICS au profit d’une vision du monde multipolaire.

Depuis l’indépendance à nos jours, le Sénégal développe une coopération militaire quasi Institutionnalisée avec la France et, par ricochet, établit des liens stratégiques à géométrie variable avec les États-Unis d’Amérique. Déclarant son non alignement par rapport aux puissances militaires et stratégiques actuelles, le Sénégal appartient cependant de facto à la plateforme stratégique du monde occidental qui est elle-même adossée à l’OTAN. La guerre des Malouines, en 1982, résultant d’un différend territorial entre la Grande-Bretagne et l’Argentine est le révélateur de l’existence d’une base logistique à Dakar structurellement arrimée au dispositif opérationnel de l’OTAN. Depuis l’effondrement du mur de Berlin et la fin des rivalités idéologiques, et malgré la transformation des relations internationales, le Sénégal demeure un partenaire stratégique du monde Occidental, quand bien même le positionnent multilatéral défendu par les gouvernements successifs.

Sous ce rapport, le Sénégal a forgé une coopération militaire de longue date avec le Maroc, axée sur la formation des cadres et le renforcement des capacités militaires. La Turquie,a conjointement mis sur pieds avec le Sénégal une coopération militaire renforcée ,axée sur la livraison d’équipements militaires à l’armée sénégalaise. Même si la coopération sino-sénégalaise est plus commerciale que stratégique. La Russie de Vladimir Poutine, en revanche, se positionne,de plus en plus ,comme une puissance de substitution pour combler le désintérêt militaire français en Afrique subsaharienne.

Mikhaïl Bogdanov, le représentant de la Russie en Afrique, a déjà rencontré le président Diomaye Faye ainsi que son premier ministre Ousmane Sonko dans le but de proposer une coopération militaire alternative aux atermoiements de la France en Afrique. Paris , dans une restructuration de son armée en Afrique, met en place le pôle opérationnel de coopération( POC) ,un dispositif sur lequel doivent s’appuyer les éléments français du Sénégal ( EFS). De ce point de vue, Dakar, qui est dans une logique de renforcer la protection de sa zone économique exclusive ( ZEE), diversifie ses partenariats militaires et stratégique avec les puissances militaires émergentes. Dans une logique de sécuriser et les ressources et la population, le Sénégal construit des brigades de gendarmerie partout dans le pays afin de couper court aux velléités de guerre des mouvements fondamentalistes et aux tentations de rébellions armées dans les régions frontalières.

Le Sénégal, classé trentième armée d’Afrique, transforme son potentiel géostratégique et noue des partenariats militaires stratégiques aux fins de relever le défi sécuritaire et les menaces protéiformes. Par ailleurs, la refondation de notre praxis stratégique permettra de s’adapter à la nouvelle configuration géopolitique du monde.

Sidy Braham Dieng

Président mouvement Sénégal d’en bas